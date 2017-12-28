Летающий спорткар

Пробки – это настоящий ужас. Они сжирают уйму нашего времени и серьёзно отравляют нам жизнь. Именно поэтому инженеры из Samson Motorworks создали свой прототип летающего автомобиля – Switchblade.
Верите вы или нет, то эта 190-сильная машина является совершенно легальным транспортным средством, как говорят «уличным». Соотношение веса и мощности у неё такое же, как у Chevy Corvette. Это значит, что вы можете им пользоваться, не нарушая никаких законов. Также можно нажать кнопку, и у вас появятся крылья и хвост, что превратит Switchblade в частный самолёт. На это у вас уйдёт всего 3 минуты. В автомобильном режиме вы сможете разогнаться до 200 км/ч, в авиационном – до 305 км/ч. Разработчики утверждают, что система зажигания и топливная система находятся в безопасности, и в случае аварии угроза возгорания исключена. Также тут кожаный салон, кондиционер и звуковая система премиум-класса.
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