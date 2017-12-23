Проект «Одиссей» от BANDIT9

Этот новейший мотоцикл выглядит, как произведение современного искусства, как будто им можно только любоваться без практического использования. Тут нет торчащего мускулистого двигателя, грязеуловителей или грязезащитных шин. Вместо этого тут мы видим стильный футуристический байк, построенный для следующего столетия.

В движение он приводится 1400-кубовый V-двигателем либо электрическим двигателем – на выбор покупателя. Корпус у мотоцикла выполнен из нержавеющей стали, вилки — от Marzocchi, тормоза – от Beringer Aerotec, седло – из итальянской телячьей кожи, приборная OLED-панель здесь в «прозрачном» стиле. Само собой разумеется, что на создание мотоцикла с такими линиями дизайнеров вдохновляли летательные аппараты. Bandit9 планирует выпустить всего несколько экземпляров.