Лучшие вещи с краудфандинговых площадок

Для вас мы подобрали интересные гаджеты, которые можно заказать уже сейчас.
Внешний аккумулятор на все случаи жизни Zendure X6
Это устройство способно заряжать практически всё – смартфоны, умные часы, фитнес-трекеры, плееры, наушники, ноутбуки. К тому всё происходит за предельно короткое время. Ёмкость – 20 000 мА*ч. У гаджета 5 портов и два варианта цвета – белый и чёрный. Также здесь отсутствуем минимальное ограничение тока, потому тут можно заряжать даже небольшие девайсы. Также его можно использовать как ИБП. Стоимость — 59 долларов.
Сигнализация для дома Point
Данный девайс призван сделать защиту дома намного легче. Раньше для этого требовалось несколько сенсоров, провода и прочее. Теперь всё становится куда проще. Система состоит из одного единственного блока, круглой формы. Он крепится к потолку и всё! Далее умная сигнализация фиксирует дым, влажность, громкий звук, движение. Если что-то не так, то Point оповещает всех членов семьи и включает сирену. Стоимость – 79 долларов.
Маска от храпа Snore Circle
Данный девайс борется с храпом. Маска не только помогает выспаться лучше, но и посылает сигналы мозгу через микровибрации, которые заставляют вас не храпеть. Устройство состоит из простой маски и небольшого блока на переносице. Также гаджет отслеживает статистику сна и громкость храпа. Доступна она будет на вашем смартфоне в специальном приложении. Стоимость – 49 долларов.
Мобильная кухня EatOut
Следующее изобретение понравится любителям пикников и походов. Мобильная кухня соединяет в себе холодильник, газовую плиту, стол с подсветкой, места для посуды и столовых приборов. Теперь всё это занимает куда меньше места в багажнике автомобиля. Стоимость – 185 долларов.
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