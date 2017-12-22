Лучшие вещи с краудфандинговых площадок

Для вас мы подобрали интересные гаджеты, которые можно заказать уже сейчас.

Внешний аккумулятор на все случаи жизни Zendure X6

Это устройство способно заряжать практически всё – смартфоны, умные часы, фитнес-трекеры, плееры, наушники, ноутбуки. К тому всё происходит за предельно короткое время. Ёмкость – 20 000 мА*ч. У гаджета 5 портов и два варианта цвета – белый и чёрный. Также здесь отсутствуем минимальное ограничение тока, потому тут можно заряжать даже небольшие девайсы. Также его можно использовать как ИБП. Стоимость — 59 долларов.

Сигнализация для дома Point

Данный девайс призван сделать защиту дома намного легче. Раньше для этого требовалось несколько сенсоров, провода и прочее. Теперь всё становится куда проще. Система состоит из одного единственного блока, круглой формы. Он крепится к потолку и всё! Далее умная сигнализация фиксирует дым, влажность, громкий звук, движение. Если что-то не так, то Point оповещает всех членов семьи и включает сирену. Стоимость – 79 долларов.

Маска от храпа Snore Circle

Данный девайс борется с храпом. Маска не только помогает выспаться лучше, но и посылает сигналы мозгу через микровибрации, которые заставляют вас не храпеть. Устройство состоит из простой маски и небольшого блока на переносице. Также гаджет отслеживает статистику сна и громкость храпа. Доступна она будет на вашем смартфоне в специальном приложении. Стоимость – 49 долларов.

Мобильная кухня EatOut

Следующее изобретение понравится любителям пикников и походов. Мобильная кухня соединяет в себе холодильник, газовую плиту, стол с подсветкой, места для посуды и столовых приборов. Теперь всё это занимает куда меньше места в багажнике автомобиля. Стоимость – 185 долларов.