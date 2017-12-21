Мобильный кинотеатр Cinego

С помощью этого устройства вы в любое время и в любом месте можете получить доступ к огромному экрану.

С виду девайс напоминает VR-гарнитуры, однако его возможности намного шире. Он проецирует 800-дюймовый экран, как если бы вы были на расстоянии в 20 метров. Получается эффект кинотеатра в любом месте. Кстати, устройство полностью автономное.

Технически за качество отвечают M-OLED дисплеи Sony. Высокая плотность пикселей позволяет поддерживать Full HD 4K. К тому же набор из 12 линз даёт возможность корректировать диоптрии от +2 до -8.

Внешний контролер содержит в себе всю аппаратную начинку и управляется ОС Android 4.4. Там же расположен и аккумулятор ёмкостью 5900 мА*ч. Этого хватит примерно на 4,5 часа работы. Помимо фильмов в этих очках ещё можно играть. Акселерометр и гироскоп в состоянии отслеживать положение головы пользователя.

Имеется и встроенный жёсткий диск на 32 ГБ. Можно подключить карту памяти до 256 ГБ. Также источником контента могут быть игры Android, приложения и потоковые видеосервисы. Есть и порт HDMI, а значит, устройство можно подключить почти к чему угодно – PS4, Nintendo Switch и другие консоли.

Предзаказ уже идёт. В настоящее время стоимость устройства составляет 449 долларов. После начала серийного производства она возрастёт до 799. Доставку планируют начать в феврале 2018-го.