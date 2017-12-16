Мотоконцепты от BARBARA FUTURE

Некоторое время назад мы узнали о прекрасном проекте мотоконцерна Barbara Future Motorcycles. Они фотографировали мотоциклы, делали их цифровую модель и, используя её, «примеряли» те или иные конструктивные модификации. Теперь же они к этой идее вернулись. Однако вместо того, чтобы просто приводить в порядок старые байки, они решили сделать упор на футуристические преобразования.

В качестве базы для такого творчества они избрали такие известные мотоциклетные бренды, как Triumph, BMW, Husqvarna, Honda. Разработчики поставили цель показать, как эти будут выглядеть в 2050 году. Дизайнерам удалось сохранить отличительные черты брендов, даже несмотря на общий футуристический, научно-фантастический стиль.

Трудно сказать, увидим ли мы когда-нибудь что-то подобное на улице, но поклонники двухколёсного транспорта явно этого хотели бы.