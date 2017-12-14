Умная маска для сна

С маской Silentmode вы сможете вздремнуть даже в весьма шумной обстановке. К сожалению, далеко не всегда мы можем расслабиться и отдохнуть. А между тем здоровый сон и периоды отдыха втройне важны в современном мире, перегруженном стрессом и громкими звуками.

Сам девайс внешне походит на что-то связанное с виртуальной реальностью. Он застёгивается на затылке и охватывает глаза и уши. Мягкий материал с эффектом памяти создаст приятным комфорт.

Устройство полностью блокирует свет и звук. Отлично подходит для сна и отдыха во время длительных поездок. Также тут имеются динамики, которые при желании могут воспроизводить успокаивающие музыку и звуки. Через Bluetooth 4.2 маска синхронизируется с музыкальными приложениями на вашем смартфоне. Аккумулятора хватает на 24 часа.

Первые поставки планируются на апрель 2018. Необходимая сумма уже собрана через Indiegogo. Стоимость – 129 долларов.