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Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’

Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’
HiConsumption
HiConsumption
9 Дек, 2017 / 890 Просмотров

Дизайнер Мехмет Дорук Эрдум известен своими футуристическими идеями в области двухколёсного транспорта.

Последний его концепт — BMW R1100R — выглядит, как транспортное средство из далёкого будущего: массивный корпус с аэродинамическими чертами, полностью закрывающий переднее колесо, заднее колесо тут напоминает спортбайк, массивный глушитель. Внешне немного напоминает мотоцикл Бэтмена. Приводится в движение он огромным, 1085-кубовым двигателем.

Надеемся, что мы их увидим на дороге через несколько десятилетий.

Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’ Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’ Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’


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