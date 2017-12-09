Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’

Дизайнер Мехмет Дорук Эрдум известен своими футуристическими идеями в области двухколёсного транспорта.

Последний его концепт — BMW R1100R — выглядит, как транспортное средство из далёкого будущего: массивный корпус с аэродинамическими чертами, полностью закрывающий переднее колесо, заднее колесо тут напоминает спортбайк, массивный глушитель. Внешне немного напоминает мотоцикл Бэтмена. Приводится в движение он огромным, 1085-кубовым двигателем.

Надеемся, что мы их увидим на дороге через несколько десятилетий.