Концепт мотоцикла BMW R1100R ‘KHAN’

Дизайнер Мехмет Дорук Эрдум известен своими футуристическими идеями в области двухколёсного транспорта.
Последний его концепт — BMW R1100R — выглядит, как транспортное средство из далёкого будущего: массивный корпус с аэродинамическими чертами, полностью закрывающий переднее колесо, заднее колесо тут напоминает спортбайк, массивный глушитель. Внешне немного напоминает мотоцикл Бэтмена. Приводится в движение он огромным, 1085-кубовым двигателем.
Надеемся, что мы их увидим на дороге через несколько десятилетий.
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