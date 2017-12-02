Мотоцикл ARCH METHOD 143

Все помнят, как в 2015 году Киану Ривз и Гар Холлигер выпустили мотоцикл KRGT-1 в качестве флагманского байка компании Arch Motorcycles. Теперь, через два года мото-конструкторы из Лос-Анджелеса представили публике другой свой концепт Method 143. Произошло это на на мото-шоу EICMA в Милане.

Планируется выпустить всего 23 мотоцикла. Создатели обещают незабываемые ощущения от езды. Число «143» в названии модели означает объём двигателя – 143 кубических дюйма, т.е. 2343 кубических сантиметра. Корпус у байка алюминиевый с покрытием из углеродного волокна. Все элементы выхлопной системы выполнены из титана с тем же углеродным покрытием. Седло тут, разумеется, кожаное. Цену ещё не объявили.