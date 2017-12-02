Мотоцикл ARCH METHOD 143

Все помнят, как в 2015 году Киану Ривз и Гар Холлигер выпустили мотоцикл KRGT-1 в качестве флагманского байка компании Arch Motorcycles. Теперь, через два года мото-конструкторы из Лос-Анджелеса представили публике другой свой концепт Method 143. Произошло это на на мото-шоу EICMA в Милане.
Планируется выпустить всего 23 мотоцикла. Создатели обещают незабываемые ощущения от езды. Число «143» в названии модели означает объём двигателя – 143 кубических дюйма, т.е. 2343 кубических сантиметра. Корпус у байка алюминиевый с покрытием из углеродного волокна. Все элементы выхлопной системы выполнены из титана с тем же углеродным покрытием. Седло тут, разумеется, кожаное. Цену ещё не объявили.
-
1 Проверяем на вирус отдельный файл или компьютер онлайн
-
2 7 классных рыбных рецептов Гордона Рамзи
-
3 Что нужно знать о сексе втроём
-
4 Vinci 2.0 –умные наушники для спорта
-
5 Вам дольше не пьянеть – 13 советов
-
6 Лысеем красиво
-
7 Ищем девушку своей мечты
-
8 Криштиану Роналду – программа тренировок и план питания
-
9 15 фильмов для новогодних праздников
-
10 10 мест, где можно недорого покататься на лыжах