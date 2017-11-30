Vinci 2.0 –умные наушники для спорта

Во время тренировки вам больше ничего не понадобится, кроме этих наушников.
Этот девайс сочетает в себе функции фитнес-трекера и смартфона. Тут есть модули сотовой связи и GPS.
Сами наушники подсоединяются к шейной дуге, которая и является ядром всей системы. Оперативная память – 1 ГБ, накопитель – 8-32 ГБ, процессор – четырёхъядерный. Разумеется, девайс поддерживает wi-fi и Bluetooth. Также присутствует модуль сотовой связи.
На шейной дуге есть сенсорный дисплей, который показывает наиболее важную информацию и умеет распознавать жесты для управления музыкой и другими функциями. Для более удобного управления можно использовать голосовой ассистент Alexa.
Спортивные функции реализованы тут через GPS – отслеживание пройденного расстояния, скорость, подсчёт шагов, калорий. В шейной дуге встроен пульсометр.
Модуль AKM4376 интегрирует с Amazon Music, Spotify и SoundCloud, что даёт широчайшие музыкальные возможности. Аккумулятора хватает на 8 часов при автономной работе и на 20, если их использовать просто как беспроводные наушники.
На Kickstarter наушники есть в трёх вариантах комплектации. Цены начинаются от 89 долларов. Доставки планируется начать в марте 2018.
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