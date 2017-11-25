Можете любить их или ненавидеть, но Tesla – это одна из самых революционных компаний за всю историю автотранспорта. Они не только сделали электромобиль красивым (до этого было убожество), но и вывели на рынок раньше всех совершенно новые технологии. Среди последних разработок всеобщее внимание привлекает грузовик Tesla Semi.

Машина обладает впечатляющими характеристиками. Шасси приводится в движение четырьмя независимыми электродвигателями. Запас хода на одной зарядке – более 800 км. При рабочей нагрузке в 36-37 тонн грузовик может разогнаться до 100 км/ч за 20 секунд. Мощность позволяет просто взлетать по 5-процентному склону со скоростью до 110 км/ч. Однако разработчики не стремятся хвастаться скоростью. Речь идёт о грузовиках, так называемых «коммерческих автомобилях», а значит, куда большее значение имеет экономия топлива. По словам представителя Tesla, за время ресурса работы машины владелец может сэкономить на топливе до 200 тысяч долларов. Это позволит окупить грузовик всего за два года.

Разумеется, бортовой компьютер умеет водить. Расширенное программное обеспечение Autopilot поможет водителю уйти от столкновения и даст лучший обзор в условиях ограниченной видимости.