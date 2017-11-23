Самые удивительные вещи с Kickstarter

Изобретатели со всеми мира регулярно демонстрируют свои проекты на Kickstarter’е и других площадках краудфандинга. Вот самые классные девайсы последнего времени.

4D-симулятор

Реалистичность выходит на новый уровень. Это устройство при помощи воздушных потоков разной температуры и интенсивности помогает ещё глубже погрузиться в компьютерные игры или любимые фильмы.

Само устройство с виду напоминает колонку. Его устанавливают рядом с монитором. Пользователи своей кожей могут ощутить жар взрыва, холод белых ходоков или ветер при быстрой езде.

Беспроводное мобильное зарядное устройство

Оно так и называется – Nocable. С ней смартфон можно заряжать в любом месте – вы больше не будете зависеть от проводов и розеток.

Аккумулятор девайса имеет ёмкость в 8 000 мА/ч. Этого хватить на две полные зарядки iPhone X, iPhone 8 Plus или Samsung S8. Устройства снабжено небольшим дисплеем, который показывает уровень заряда, и дополнительным разъёмом USB – пригодится в тех случаях, когда нужно заряжать сразу два устройства.

Самоочищающаяся бутылка

Бутылка от компании Quartz автоматически очищает воду. Бактерии теперь вам не страшны. К тому же бутылка обладает ещё и свойством термоса, длительное время сохраняя температуру воды.

Технически это делается благодаря ультрафиолетовой лампе, встроенной в крышку. Просто включите её, нажав кнопку, и проблема будет решена. Аккумулятора хватит на пару месяцев.

Чехол-спиннер для iPhone

Данный чехол не только защищает смартфон от повреждений при падении, но и помогает его владельцу расслабиться и снять стресс. Благодаря встроенному вращающемуся диску, вы можете использовать смартфон как спиннер. Также на задней панели есть три вращающихся металлических шарика и приятная на ощупь рельефная поверхность.

Очки для слабовидящих

Технологии дополненной и виртуальной реальности используются не только в игрушечках. Иногда прогресс используется и для помощи людям с ограниченными возможностями. Эти AR-очки от OxSight помогают слабовидящим вновь увидеть мир.

Девайс подстраивается под особенности зрения конкретного человека. Он может усиливать яркость, если у человека проблемы с восприятием цвета. Или же устройство увеличивает контрастность для людей, больных глаукомой. С этим устройством многие слабовидящие могут отказаться от поводыря и трости.