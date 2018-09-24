MERCEDES-AMG PROJECT ONE

Mercedes-AMG переносит технологию Формулы-1 с трассы на улицы города в виде гибридного гиперкара Project ONE. Это способ отпраздновать 50-летие AMG. Планируется представить машину публике на Международном автосалоне во Франкфурте.

Под капотом этого юридически уличного болида Формулы-1 находится гибридный двигатель, способный похвастаться тысячей лошадиных сил и 11 000 оборотами в минуту. 1,6-литровый V6 усилен турбонаддувом и сразу четырьмя электродвигателями. Один из них снабжён турбокомпрессором, другой расположен в непосредственной близости от двигателя (внутреннего сгорания). Остальные два установлены на передних колёсах. Такая силовая установка позволяет достигать скорость в 200 км/ч менее чем за шесть секунд благодаря передаче мощности на задние колёса через 8-ступенчатую КПП, которая, кстати, была разработана специально для этого проекта. Также тут установлена высокоэффективная керамическая тормозная система и уникальная подвеска.

Стоимость, по слухам, будет достигать 2,75 млн долларов.