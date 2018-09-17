Концепты будущего 2030

Мы с вами на пороге фундаментальных изменений во всех сферах жизни. И автомобили исключением не будут. Совсем скоро машины в традиционном смысле слова начнут исчезать и вот какие концепты будущего нам стоит ожидать в 2030 году.

2017

Начнем пожалуй с настоящего и проследим динамику и логику. как концепты будущего начинаются сегодня. Tesla Model III – автомобиль с автопилотом, который доступен не только миллионерам. Старт продаж намечен на конец этого года, и это станет настоящим прорывом. В США его стоимость будет в два раза выше, чем у обычного Ford Focus – всего 35 тыс. долларов. И это будет вполне удобный полноценный седан на 5 человек с запасом хода в 350 км и разгоном до сотки за 6 секунд. В Европе пока всё упирается в Венскую конвенцию о дорожном движении. Мол, водитель должен постоянно управлять транспортным средством. В 1968 году о беспилотных авто пока не думали.

2018

А уже в следующем году ожидается, что компания Terrafugia покажет миру летающий автомобиль TF-X. Водителю даже не нужны будут всякие лётные лицензии. Взлёт, полёт и посадка будет выполняться автопилотом. Человек будет только вводить в бортовой компьютер место назначения. В продажу они поступят, увы, только к 2024 году.

2019

В Audi уверены, что автономные машины будут к этому времени использоваться в городской среде, а не только на трассах. Автомобили будут «видеть» пешеходов, распознавать дорожные знаки, сигналы светофора. Также анонсируют систему пространственного позиционирования LiDAR, которая поможет ориентироваться в условиях плохой видимости.

2020

Volvo обещают, что к этому году в машине невозможно будет погибнуть. Всевозможные системы будут не только подсказывать водителю об опасности, но и в случае необходимости брать управление на себя. Компьютер будет следить за знаками, мёртвыми зонами и движением на тротуарах.

2021

BMW iNext будет ещё одним автомобилем с умнейшим автопилотом. Электроникой и «умной» начинкой занимаются Intel и Mobileye (те же, что делают автопилот для Tesla). Бортовой компьютер будет обрабатывать огромное количество информации для большего комфорта и безопасности.

Автомобиль будущего

Помимо автопилота машины будущего будут обладать целым рядом отличий от современных «моторов»:

Почти полное шумоподавление.

Кресла, собирающие прямо через одежду первичные медицинские показатели пассажиров – сердцебиение, пульс, температура. В случае необходимости машина сама вызовет скорую.

Подкапотное пространство освободится ввиду того, что большинство автомобилей будущего будут снабжены двигателями у каждого колеса.

2022

К этому году все автомобили будут оснащены системой автоматического торможения в случае опасности. И это будет обязательным условием.

2024

В этом году поступят в продажу первые внедорожники с автопилотом Land Rover и Jaguar. Машины смогут ездить сами не только по шоссе и городским дорогам.

2025

Американский автогигант General Motors планирует оснастить автопилотами все свои бренды. Без исключений.

2026

К этому году инфраструктура развитых стран будет уже полностью готова к массовому переходу на автопилоты. По мнению аналитика Morgan Stanley, полный переход состоится к 2046-му. В то время только скоростные спорткары и ретро-автомобили будет ездить с водителем.

2027

КамАЗ планирует начать выпуск в этом году грузовики с автопилотом. Образцы уже испытывают в Ногинске.

2028

По мнению инженеров Volkswagen к этому году все автомобили будут на ходу обмениваться между собой информацией: манёвры, опасности на дороге.

2029

В Honda уверены, что к этому времени в машинах не будет традиционного круглого рулевого колеса. Если водитель захочет поуправлять авто по-дедовски, то делать он это будет голосом или жестами.

2030

Более 400 миллионов человек будут регулярно пользоваться услугами такси с автопилотом. Оно будет дешевле конкурентов с водителями. В этом году свои авто-автомобили выпустят Kia и Hyundai. А ещё …. ВНИМАНИЕ …. В этом году ждём автопилотируемые ГАЗели!!!