Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE

Вьетнамское тюнинг-ателье вернулось с ещё одним футуристическим байком. На этот раз их детище получилось более тёмным во всех смыслах. Он красив, таинственен и страшен. Просто шедевр.

Инженеры и дизайнеры черпали вдохновение не в мотоиндустрии, а в аэродинамике летательных аппаратов. Ну, и конечно же, в байке Harley Davidson 750. Если вы присмотритесь, то заметите, что сиденье, топливный бак и даже задний фонарь встроены в единый, как фюзеляж Боинга, корпус.

Отдельно стоит остановиться на двигателе Revolution X. 750-кубовый мотор с жидкостным охлаждением оснащён 60-градусным V-образным двойником. Центр тяжести смещён, из-за чего байк очень отзывчив на высоких скоростях.

Корпус изготовлен из облегчённой стали, покрытой высокотемпературной керамической отделкой. Передняя фара тут светодиодная.