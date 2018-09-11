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Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE

Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE
HiConsumption
HiConsumption
11 Сен, 2018 / 1419 Просмотров

Вьетнамское тюнинг-ателье вернулось с ещё одним футуристическим байком. На этот раз их детище получилось более тёмным во всех смыслах. Он красив, таинственен и страшен. Просто шедевр.

Инженеры и дизайнеры черпали вдохновение не в мотоиндустрии, а в аэродинамике летательных аппаратов. Ну, и конечно же, в байке Harley Davidson 750. Если вы присмотритесь, то заметите, что сиденье, топливный бак и даже задний фонарь встроены в единый, как фюзеляж Боинга, корпус.

Отдельно стоит остановиться на двигателе Revolution X. 750-кубовый мотор с жидкостным охлаждением оснащён 60-градусным V-образным двойником. Центр тяжести смещён, из-за чего байк очень отзывчив на высоких скоростях.

Корпус изготовлен из облегчённой стали, покрытой высокотемпературной керамической отделкой. Передняя фара тут светодиодная.

Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE Мотоцикл BANDIT9 DARK SIDE

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