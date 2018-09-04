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Концепт электрического гиперкара ARIEL P40

Концепт электрического гиперкара ARIEL P40
MagMens
MagMens
4 Сен, 2018 / 1633 Просмотров

Ariel – маленький британский автопроизводитель. Он известен, прежде всего, небольшим и очень быстрым автомобилем Atom и внедорожником Nomad. Теперь же в их модельном ряду появляется ещё одно произведение инженерного искусства. Плоды их усилий поступят на рынок в 2020 году, а пока только концепт под кодовым именем Ariel P40.

Этот 2-местный AWD-автомобиль оснащён трансмиссией с турбонаддувом революционной конструкции. Мощность двигателя – 1 180 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 км/ч – за 3,8 секунды. Каждое колесо оснащено отдельным электродвигателем, мощность каждого – 295 лошадиных сил. Они питаются от аккумуляторной батареи на 42 кВт.

Такая бешеная скорость была бы невозможной без легчайших углеродных панелей и алюминиевой монококовой конструкции – тип конструкции, где внешние элементы являются несущими, т.е. не нужен каркас или рама.

Официальный релиз этой баллистической ракеты на колёсах состоится чуть позже на английской гоночной трассе Millbrook Proving Ground.

Фото Ariel P40

Концепт электрического гиперкара ARIEL P40 Концепт электрического гиперкара ARIEL P40 Концепт электрического гиперкара ARIEL P40

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