Концепт MERCEDES-BENZ A SEDAN

Машину показали на недавнем автосалоне в Шанхае – невероятно гладкий и обтекаемый шедевр инженерной и дизайнерской мысли. Цель проекта – создать более компактный седан премиум-класса в ответ на повышение спроса на машины небольших габаритов.
Автомобиль проектировали с учётом уменьшения размеров и высоких стандартов чисто мерседесовской роскоши. Внешность передней части кузова имеет «хищные» очертания – широкая решётка Panamericana, жёсткие линии, большой AMG-подобный воздухозаборник. Стёкла фар покрыты специальной ультрафиолетовой краской. В результате свет фар имеет разные цвета в зависимости от режима. Также машина оснащена тёмными тонированными стёклами и стеклянной крышей с панорамным видом. Дата релиза пока неизвестна.
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