8 лучших гиперкаров

Суперкары – невероятное достижение техники, настоящее произведение искусства. Над каждым таким автомобилем трудятся целые группы дизайнеров и инженеров. Однако, есть нечто покруче – гиперкары.

Но даже среди элиты есть такие, кто выделяется. Итак, мы собрали список самых лучших гиперкаров. Если у вас есть абсурдно большие деньги, то их можно потратить на одну из этих красоток.

ASTON MARTIN VALKYRIE

Если команда Формулы-1 и дорогой бренд соединяются свои усилия, то это, как правило, приводит к появлению на свет гоночного автомобиля на следующий сезон. Почти то же самое произошло при создании Aston Martin Valkyrie — Aston Martin и Red Bull Racing вместе разработали этот шедевр. Разница состоит лишь в том, что у них уже есть «боевые» болиды, а эта машина является уличной и совершенно легальной. Модель назвали в честь крылатых младших богинь скандинавского пантеона. Машина оснащена системой восстановления кинетической энергии от компании Rimac, которая обладает, как говорят, непревзойдённым соотношением мощности к весу – 1:1. Кузов полностью выполнен из углеродного полотна. Конечная стоимость автомобиля – около 3 млн. долларов.

Двигатель: 6.5-литровый V12.

Мощность: 1000 л.с.

Основные характеристики: кузов из углеродного волокна, соотношение мощности к весу — 1:1.

BUGATTI CHIRON

В 2005 году был выпущен Buggati Veyron, и это навсегда изменило автомобильную индустрию. Это фактически создало категорию гиперкаров. Можете представить себе давление, которое испытывал на себе бренд, когда пришло время выпустить следующую модель. Chiron стал достойным преемником старшего брата. Двигатель тут был почти такой же – 8-литровый W16 с четырьмя турбонаддувами. Но были и новшества. В частности, большие улучшенные турбины с прямым впрыском. В результате машина разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, от 0 до 200 км/ч за 6,5 секунды, от 0 до 300 км/ч за 13,6 секунды – это быстрее чем Veyron. Это особенно впечатляет, если учесть что Chiron тяжелее брата. Стоимость – 2,65 млн. Долларов.

Двигатель: четырехцилиндровый 8-литровый W16.

Мощность: 1500 л.с.

Крутящий момент: 1600 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 420 км/ч.

FERRARI LAFERRARI

Когда бренд настолько уверен в своей модели, что называет его почти тем же именем, мы вправе ожидать нечто уникальное. И наши ожидания будут оправданными на все сто процентов в Ferrari LaFerrari. Машина сильно отличается от всего, что ранее выпускал легендарный итальянский бренд. Прежде всего, стоит упомянуть комбинацию двигателя V12 6262cc и электродвигателя мощность 120 кВт. Да, этот гиперкар является гибридом. Со временем бренд планирует внедрять эту технологию во все свои автомобили, что сделает их более экологичными. Стоимость – всего 1,4 млн. долларов.

Двигатель: 6262CC V12 + 120кВт Электродвигатель

Мощность: 949 л.с.

Крутящий момент: 899 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 349 км/ч.

KOENIGSEGG REGERA

Вообще автомобили этой марки принято называть «мегакарами», но эта модель – Regera (в переводе с шведского означает – »царствовать») призвана стать эталоном роскоши в сфере спорткаров. Несмотря на изысканный салон, авто по-прежнему очень крут на трассе, благодаря комбинации двигателя V8 с двойным турбонаддувом и трёх (!) электродвигателей. Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что тут стоит V8, а не V12 – машина невероятно быстра и проворна. Максимальную скорость, на самом деле, никто не знает. Её ограничивает бортовой компьютер на уровне в 410 км/ч. Объём двигателя – 5 литров. Каждый литр выдаёт 220 «лошадок». И это только бензиновый двигатель, не забываем про электродвигатели. Цена – 1,9 млн. долларов. Есть тут и «люксовые» фишки — 4G и Wi-Fi, Apple CarPlay и т. д.

Двигатель: 5.0-литровый V8 + 3 электродвигателя.

Двигатели Мощность: 1500 л.с.

Крутящий момент: 2000 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 410 км/ч (ограничена электроникой).

Ускорение: 0-100 км/ч за 2,7 секунды.

LAMBORGHINI AVENTADOR

Хотя этот автомобиль уступает некоторым другим по уровню производительности, сочетание стиля, роскоши и технического совершенства достойно звания одного из лучших гиперкаров. Двигатель тут V12 с принудительным впрыском. Он обеспечивает скорость в 350 км/ч, мощность – 740 лошадиных сил и крутящий момент – 687 Ньютон-метров. Стартовая цена машины базовой комплектации просто пустяковая – 399 500 долларов.

Двигатель: 6.5-литровый V12.

Мощность: 740 л.с.

Крутящий момент: 687 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 250 км/ч.

Ускорение: 0-100 км/ч за 2,9 секунды.

MCLAREN P1

McLaren F1 был одним из самых крутых автомобилей, которые когда-либо украшавших автодороги планеты Земля. Было очень непросто выдержать высокие стандарты, когда пришло время выпускать следующий автомобиль. К счастью, там работают дизайнеры высочайшего уровня, которые смогли выполнить эту задачу. Сравнить F1 и P1? F1 разгонялся от нуля до сотни за 3,2 секунды, а P1 – за 2,8. К тому времени, как F1 разгонится до 161 км/ч, P1 уже мчится со скоростью в 200 км/ч. F1 пролетит 250 м за 11,1 секунды, а P1 – за 9,8. К тому же младший брат способен проехать 55 км на 4,55 литрах топлива. Нечасто встречают экономичные гиперкары. Стоимость машины – 1,5 млн. долларов.

Двигатель: 3,8-литровый V8 + 132 кВт электродвигатель.

Лошадиная сила: 904 л.с.

Крутящий момент: 900 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 350 км/ч.

Ускорение: 0-100 км/ч за 2,8 секунды.

PAGANI HUAYRA

Благодаря модели Zonda мир узнал о бренде Pagani. Этому авто уже 15 лет. Он по-прежнему остаётся чудом технической мысли, но недавно вышла следующая модификация – Huayra. Во-первых, эта модель оснащена специально созданным легковесным двухмоторным турбомотором Mercedes-AMG мощностью 700 лошадиных сил. Но это не единственное, что делает этот автомобиль особенным. Его грация и красота — заслуга создателя — Horacio Pagani, который одержим каждым из четырех тысяч компонентов автомобиля, чтобы воплотить в жизнь своё видение идеального авто. Он поставляется по цене чуть более 900 тыс. долларов — но с тех пор, как он был распродан, вам стоит рассчитывать на более высокую цену.

Двигатель: Mercedes AMG M158 Twin-Turbo V12.

Мощность: 700 л.с.

Момент: 1000 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 383 км/ч.

PORSCHE 918 SPYDER

Похоже на гибрид спортивного автомобиля известного бренда и межгалактического космического корабля. Porsche 918 Spyder – это просто фантастика! К счастью, он хорош не только внешне. У автомобиля просто чудовищные показатели. 4,6-литровый двигатель V8 выдаёт мощность в 887 лошадиных сил и 1280 Ньютон-метра крутящего момента. И это ещё не всё. 918 Spyder обладает также некоторыми интересными технологиями. Бортовой компьютер может считывать окружающую местность и самостоятельно выбирать режим езды, исходя из полученных данных. Да, можно и самому выбрать любимый режим, если есть желание. Гибридный гиперкар продаётся по цене от 845 тыс. долларов.

Двигатель: 4.6-литровый V8 + 2 Электродвигателя.

Лошадиная сила: 887 л.с.

Крутящий момент: 1280 Ньютон-метров.

Максимальная скорость: 338 км/ч.