15 самых перспективных технологий будущего

Прогресс не стоит на месте. Совсем скоро нас будут окружать десятки и сотни гаджетов, использующих новейшие технологии. Вот лишь некоторые из них.

Умные очки

Их выпустил медиа-гигант Google. Они так и называются – Google Glass. Ещё в середине 2014-го девайс поступил в продажу. Пока что их используют только самые обеспеченные. Цена – около 1,5К долларов. Однако это общая тенденция для всего нового. Sony и Microsoft уже работают над аналогичными девайсами. Пройдёт 2-3 года, и их сможет позволить себе каждый.

Smart Data

Одна из самых важных задач новейших технологий – автоматизация. Нам до сих пор многие вещи приходится делать вручную. Но совсем скоро одним «ручным» делом станет меньше. В частности, информация сама будет добавлять в список контактов на смартфоне. Компания RelateIQ создаёт технологию, способную самостоятельно создать контакт на основе имеющихся на почтовом ящике и в переписке данных. От человека только потребуется назвать имя.

Электроника, которую можно носить как одежду

Особый разряд умной электроники – устройства, которые подсоединяются к нашему телу. Над ними уже работают многие компании. К таким девайсам можно отнести контактные линзы, которые следят за уровнем сахара в крови, наушники, которые способны измерять пульс. Пока их используют не так часто, но опять же, дайте ещё пару лет, и такие вещи будут почти у каждого, кто следит за здоровьем.

Умный дом

А это уже реальность. С помощью приложения для смартфона или голосового интерфейса уже сейчас можно контролировать освещённость, температуру, включать/выключать музыку, управлять духовым шкафом, холодильником, пылесосом. В дальнейшем в системе умного дома будет подключаться всё больше устройств.

Виртуальная реальность

На рынке уже есть сразу несколько устройств, которые используют эту технологию – Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR. Пока они достаточно громоздкие, но это только начало.

Голограммы

Голографические интерфейсы мы пока видели только в научно-фантастических фильмах. До недавних пор. Совсем скоро это будет реальностью. Помимо игр и сферы развлечений голограммы можно использовать и более серьёзных областях. Например, представьте, что контактные линзы смогут проецировать изображение на сетчатку глаза. Таким образом, люди со слабым зрением смогут видеть лучше.

Нейроинтерфейс

Что-то подобное давно уже существует. С помощью этой технологии парализованные люди могут разговаривать. В дальнейшем с помощью нейроинтерфейса люди смогут управлять роботизированными протезами и вернуться к обычной жизни в обществе.

Универсальные сервисы

Интернет сегодня доступен практически везде, в любой мало-мальски цивилизованной стране. Вместе с этим семимильными шагами развиваются мобильные приложения. Яркий пример – Uber. Такси можно вызвать почти в любой стране. Недавно эта компания стала ещё и доставлять еду. Тенденция такова – приложения становятся всё более универсальными.

Цифровая дистрибуция

15-20 лет назад все мы хранили дома диски, кассеты, пластинки, книги. Сегодня же большая часть информации доступна в цифровом формате. Оффлайновые покупки уступают место он-лайн магазинам. В ближайшие годы тенденция сохранится.

Роботы

А вот это уже настоящее будущее! Прогресс ускорился, и уже появились такие роботы, которые способны помогать человеку в повседневных делах. Компании типа Boston Dynamics и другие подобные предприятия на достигнутом останавливаться не намерены.

Возобновляемые источники энергии

Ископаемые источники кончаются, и человечеству рано или поздно всё равно придётся осваивать возобновляемые источники – солнечный свет, ветер, поток воды. Пока технологии немного «сырые», но прогресс не стоит на месте.

Передача энергии без проводов

Теперь смартфон можно заряжать, не подключая его к сети. Но это только начало. Например, в Израиле уже тестируют дорогу, которая будет заряжать электромобиль прямо во время езды. Также Apple уже получил патент на технологию, которая передаёт энергию через Wi-Fi.

5G

Потребности в передачи данных растут. Мессенджеры, видео в высоком разрешении, потоковые сервисы, видеозвонки – для всего это уже сейчас требуется более высокая пропускная способность мобильной сети. В ближайшие годы 5G непременно сменит устаревший 4G.

Искусственный интеллект

Это только вопрос времени. Цивилизация изменится навсегда, когда удастся создать полноценный искусственный интеллект. Сегодня это не кажется утопией или несбыточной мечтой – всё реально. Пока об этом говорить рано, но дайте ещё несколько лет.

Графен

Ещё в далёком 2004-м был выпущен первый лист графена, двумерной модификации углерода, толщиной в один атом. Этот материал можно использовать практически в любой области человеческой материальной жизни. Потенциал графена невероятен.