Самые странные достопримечательности Европы – ТОП-11

Есть достопримечательности обычные, а есть и не очень.
К обыкновенным мы относим здания и сооружения, иногда природные объект, а к необычным… В общем, обо всём по порядку.
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Испания – фонтан «Меркурий»
Этот объект находится в Барселоне. В далёком 1937 году его построили противники режима Франко в знак солидарности с бастующими рабочими ртутной шахты. И тут вместо воды течёт ртуть. Уже позже люди узнали о вреде этого металла и огородили фонтан стеклом. Выглядит круто.
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Австрия – пивные бассейны
На одном австрийском пивном заводе есть бассейны, наполненные пивом. Говорят, очень полезно для кожи. Ну и вообще прикольно.
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Исландия – музей членов
Несколько сотен тематических экспонатов – предметы искусства, скульптуры, изображения, плюс настоящие пенисы разных млекопитающих. Есть, например, китовый.
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Ирландия – голодное дерево
В одном дублинском парке есть дерево, которое пытается сожрать скамейку.
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Франция – дворец почтальона
Некий почтальон на досуге заниматься строительством. За 33 года он сделал такой фасад для своего дома, что позавидуют многие монархи. Было это в конце 19 – начале 20 века. Стилистически это настоящий винегрет – римская, греческая, египетская архитектуры тут соединены невероятно гармонично.
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Хорватия – музей лягушек
В хорватском Сплите вы найдёте необычный музей. Тут более 500 чучел лягушек, которые подражают людям – работают в разных сферах, выпивают, ведут обычный образ жизни.
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Франция – библиотека La Tete Carree
Необычное здание в Ницце, на юге Франции. Напоминает надетую на голову коробку. Тут расположена местная библиотека, а символизирует она силу мысли.
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Финляндия – часовня
Деревянный фасад этой часовни обработан воском для красоты и долговечности. По задумке автора это сооружение должно чем-то напоминать ковчег Ноя. И правда, похоже на корму корабля.
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Великобритания – статуя Verity
Юг страны, город Илфракомб. 66-метровая статуя, изображающая беременную женщину в разрезе.
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Швеция – сауна в форме яйца
Эта сауна внутри имеет самое обычное строение и назначение, но наружность объекта напоминает нечто внеземное. Особенно если учесть, что всё это стоит посреди голого поля, а до ближайшего населённого пункта десятки километров.
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Норвегия – футбольное поле в скалах
Деревенька Хеннингсвер представляет собой пару десятков строение, которые прилипли к камням в каком-нибудь фьорде. Но жители настолько спортивные, что выстроили футбольное поле, хотя места почти не было. В итоге получилось очень живописно.
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