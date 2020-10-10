10 классных фильмов, после которых легко поверить в себя

Иногда нужно абстрагироваться от неурядиц и расслабиться.

И тогда, возможно, в голову придут неплохие мысли о том, как решить ту или иную жизненную проблему. Мы собрали 10 фильмов, которые помогут вам вернуть веру в собственные силы:

Стажёр (2015)

Главный герой заскучал на пенсии и устроился на работу стажёром. Как студент какой-нибудь. Необычный сюжет, острый юмор и извечная проблема недопонимания между поколениями.

Общество мёртвых поэтов (1989)

В максимально чопорном и консервативном колледже появляется молодой эксцентричный преподаватель английской словесности. Поначалу ученики восприняли его в штыки, но постепенно он завоевал их любовь и доверие своим нестандартным подходом к обучению.

Ford против Ferrari (2019)

Биографическая история противостояния двух мастодонтов автомобильной индустрии. Изначально американцы хотели выкупить итальянский концерн, но сделка сорвалась. И теперь фордовцы намерены превзойти итальянцев в гонках.

Форрет Гамп (1994)

Классическая классика. Гениальная картина о доброте. Главный герой – недалёкий и непосредственный юноша, который стал известным спортсменом, отличился на войне, разбогател. И всё это благодаря открытому сердцу.

По половому признаку (2018)

Биографическая драма об женщине-юристе, которая борется с дискриминацией по половому признаку. Очень «американская» картина, но вполне заслуживает внимания.

Дикая (2014)

Главная героиня недавно похоронила мать и разорвала неудачный брак. В таком состоянии она решили отправиться в долгое пешее путешествие. По пути её ждут невероятные приключения и непредвиденные трудности.

Человек, который изменил всё (2011)

Спортивные драмы по определению обладают вдохновляющей энергетикой. Тут показана история менеджера бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс».

В погоне за счастьем (2006)

Совсем слезливая и мотивирующая картина про отца-одиночку, который решил освоить новую профессию. В какой-то момент они с маленьким сыном вообще остались без крыши над головой, но герой всё преодолел. Красава!

Эдди «Орёл» (2016)

Ещё один спортивный фильм. Только он лишь на половину подходит под определение драмы. Главный герой решает заняться прыжками с трамплина, дисциплиной, которой в его стране вообще никто не занимается. Из-за тогдашних правил он имеет вполне реальные шансы отобраться на Олимпиаду.

Одержимость (2013)

Биографический фильм о парне-барабанщике, который мечтает достичь успеха в своей сфере. Для этого ему придётся против через пот, кровь, высокомерие коллег и ещё море трудностей.