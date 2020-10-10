10 классных фильмов, после которых легко поверить в себя

Иногда нужно абстрагироваться от неурядиц и расслабиться.
И тогда, возможно, в голову придут неплохие мысли о том, как решить ту или иную жизненную проблему. Мы собрали 10 фильмов, которые помогут вам вернуть веру в собственные силы:
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Стажёр (2015)
Главный герой заскучал на пенсии и устроился на работу стажёром. Как студент какой-нибудь. Необычный сюжет, острый юмор и извечная проблема недопонимания между поколениями.
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Общество мёртвых поэтов (1989)
В максимально чопорном и консервативном колледже появляется молодой эксцентричный преподаватель английской словесности. Поначалу ученики восприняли его в штыки, но постепенно он завоевал их любовь и доверие своим нестандартным подходом к обучению.
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Ford против Ferrari (2019)
Биографическая история противостояния двух мастодонтов автомобильной индустрии. Изначально американцы хотели выкупить итальянский концерн, но сделка сорвалась. И теперь фордовцы намерены превзойти итальянцев в гонках.
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Форрет Гамп (1994)
Классическая классика. Гениальная картина о доброте. Главный герой – недалёкий и непосредственный юноша, который стал известным спортсменом, отличился на войне, разбогател. И всё это благодаря открытому сердцу.
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По половому признаку (2018)
Биографическая драма об женщине-юристе, которая борется с дискриминацией по половому признаку. Очень «американская» картина, но вполне заслуживает внимания.
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Дикая (2014)
Главная героиня недавно похоронила мать и разорвала неудачный брак. В таком состоянии она решили отправиться в долгое пешее путешествие. По пути её ждут невероятные приключения и непредвиденные трудности.
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Человек, который изменил всё (2011)
Спортивные драмы по определению обладают вдохновляющей энергетикой. Тут показана история менеджера бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс».
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В погоне за счастьем (2006)
Совсем слезливая и мотивирующая картина про отца-одиночку, который решил освоить новую профессию. В какой-то момент они с маленьким сыном вообще остались без крыши над головой, но герой всё преодолел. Красава!
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Эдди «Орёл» (2016)
Ещё один спортивный фильм. Только он лишь на половину подходит под определение драмы. Главный герой решает заняться прыжками с трамплина, дисциплиной, которой в его стране вообще никто не занимается. Из-за тогдашних правил он имеет вполне реальные шансы отобраться на Олимпиаду.
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Одержимость (2013)
Биографический фильм о парне-барабанщике, который мечтает достичь успеха в своей сфере. Для этого ему придётся против через пот, кровь, высокомерие коллег и ещё море трудностей.
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