Как стать шведом – 8 способов

Мало переехать в другую страну, важно стать там своим.Обвыкнуться, освоиться с местными ментальными тонкостями, перенять хотя бы часть их образа жизни. Ведь в чужой монастырь со своим уставом не лезут, верно?

Кофе с булочкой

Это настоящая культура. Небольшие кофейные перекусы тут называют «фика». И их очень любят все шведы. Часто это не только и не столько приём пищи, сколько встреча с друзьями. Ну, и сам кофе тут тоже очень любят – частая черта для всех холодных стран.

Доброжелательность

Звучит избито, зато правда. Все шведы очень добры. Они ведут себя культурно, сдержано, толерантно. Даже развязная молодёжь и всякое хулиганьё тут не такие, как, например, у нас.

Любовь к природе

Даже городские шведы из столицы или других крупных городов обожают выезды в глубинку. В деревни, в национальные парки. Чтобы любить страну, обязательно нужно знать её природу – животных, растения, горы, леса, озёра, море. Без этого вам никогда не стать настоящим шведом.

Спорт

Неизвестно, как так сложилось, но спорт тут – настоящая национальная идея. Спортом занимаются тут все – и дети, и инвалиды, и старики. Для этого здесь отличные условия – недорогие фитнес-центры почти в каждом квартале, куча секций по разным видам спорта, недорогой относительно зарплат инвентарь, огромное количество стадионов, велосипедные дорожки.

Лакрица

Шведы любят это травянистое растение. Есть десятки её видов и сотни способов приготовить. Рекомендуем разобраться и найти любимые блюда из неё. У нас её чаще называют «солодка».

Сюрстремминг

Это такое специфичное шведское блюдо. Представляет собой квашенную селёдку с очень резким запахом. Едят раз в год, ведь это праздничное блюдо. Неподготовленным туриста она не слишком заходит.

Иностранные языки

Все шведы помимо своего знают ещё английский. Причём на хорошем уровне. Его очень плотно и эффективно преподают в школе, потому путешественники без труда общаются с местными жителями даже в глубинке. Плюс все стараются хотя бы немного знать ещё какой-нибудь европейский язык.

Выпивка

Все шведы очень и очень не против выпить. Разные напитки – и лёгкие (пиво, сидр, вино), и тяжёлые (шнапс, например). Выпивают после работы и на выходных – чтобы расслабиться. Делайте так же.