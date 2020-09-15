Как стать шведом – 8 способов

Мало переехать в другую страну, важно стать там своим.Обвыкнуться, освоиться с местными ментальными тонкостями, перенять хотя бы часть их образа жизни. Ведь в чужой монастырь со своим уставом не лезут, верно?
-
Кофе с булочкой
Это настоящая культура. Небольшие кофейные перекусы тут называют «фика». И их очень любят все шведы. Часто это не только и не столько приём пищи, сколько встреча с друзьями. Ну, и сам кофе тут тоже очень любят – частая черта для всех холодных стран.
-
Доброжелательность
Звучит избито, зато правда. Все шведы очень добры. Они ведут себя культурно, сдержано, толерантно. Даже развязная молодёжь и всякое хулиганьё тут не такие, как, например, у нас.
-
Любовь к природе
Даже городские шведы из столицы или других крупных городов обожают выезды в глубинку. В деревни, в национальные парки. Чтобы любить страну, обязательно нужно знать её природу – животных, растения, горы, леса, озёра, море. Без этого вам никогда не стать настоящим шведом.
-
Спорт
Неизвестно, как так сложилось, но спорт тут – настоящая национальная идея. Спортом занимаются тут все – и дети, и инвалиды, и старики. Для этого здесь отличные условия – недорогие фитнес-центры почти в каждом квартале, куча секций по разным видам спорта, недорогой относительно зарплат инвентарь, огромное количество стадионов, велосипедные дорожки.
-
Лакрица
Шведы любят это травянистое растение. Есть десятки её видов и сотни способов приготовить. Рекомендуем разобраться и найти любимые блюда из неё. У нас её чаще называют «солодка».
-
Сюрстремминг
Это такое специфичное шведское блюдо. Представляет собой квашенную селёдку с очень резким запахом. Едят раз в год, ведь это праздничное блюдо. Неподготовленным туриста она не слишком заходит.
-
Иностранные языки
Все шведы помимо своего знают ещё английский. Причём на хорошем уровне. Его очень плотно и эффективно преподают в школе, потому путешественники без труда общаются с местными жителями даже в глубинке. Плюс все стараются хотя бы немного знать ещё какой-нибудь европейский язык.
-
Выпивка
Все шведы очень и очень не против выпить. Разные напитки – и лёгкие (пиво, сидр, вино), и тяжёлые (шнапс, например). Выпивают после работы и на выходных – чтобы расслабиться. Делайте так же.
-
1 Лучшие смотровые площадки Парижа
-
2 Защитная маска с микрофоном и наушниками – MaskFone
-
3 6 предприятий, дающих пожизненную гарантию на свою продукцию
-
4 Стыдно работать – самые непрестижные профессии в СССР
-
5 12 самых укоренившихся заблуждений о динозаврах
-
6 Xbox Series S официально представили
-
7 7 самых известных инженерных ошибок
-
8 8 фактов о воздушных перевозках
-
9 Астрономический календарь на сентябрь 2020 года
-
10 9 классных фильмов о педагогике