Лучшие смотровые площадки Парижа

Рекомендуем посетить каждую!
Вирус всё ещё гадит в нашу записную книжку, но за рубеж уже можно выезжать. Да, есть ограничения, но и лазейки имеются. Сегодня поговорим о Париже. Этот тысячелетний город многогранен: его можно изучать всю жизнь и всё равно находить что-нибудь новое. Вот пять смотровых площадок, которые помогут вам осмотреть столицу Франции под непривычным углом.
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Эйфелева башня
Самое очевидное. Смотровые площадки тут расположены на трёх уровнях – 57, 115 и 300 метров. И вовсе необязательно, что самая высокая из них является самой лучшей. Рекомендуем неспеша осмотреть рассмотреть городскую панораму со всех трёх этажей на 360 градусов.
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Триумфальная арка
Отсюда тоже посмотреть на Париж. Тут не так высоко, зато отличный ракурс – улицы расходятся от знаменитого кольца как лучи.
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Монмартр
Самая высокая точка Парижа естественного происхождения – 160 метров. С этого холма открывается неплохой вид на невысокую застройку города. Главное, поймать ясную погоду. Куда дальше видно, когда холодно, чем в жару.
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Башня Монпарнас
59 этажей башни венчает классная смотровая площадка. Вид на исторический центр Парижа отсюда просто волшебный. Рекомендуем посмотреть и днём, и вечером.
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Галерея Лафайет и/или универмаг Прантан
Вид с одного объекта почти не отличается от другого. Обзорные площадки и там, и там идеально подходят для фотосессий. И главное – всё бесплатно!
Бонус
Когда-нибудь, спустя годы, кропотливые французы отремонтируют собор Парижской Богоматери – там тоже была и есть классная смотровая площадка с видом на Сену, Люксембургский дворец, Лувр и много ещё чего.
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