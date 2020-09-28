Лучшие смотровые площадки Парижа

Рекомендуем посетить каждую!

Вирус всё ещё гадит в нашу записную книжку, но за рубеж уже можно выезжать. Да, есть ограничения, но и лазейки имеются. Сегодня поговорим о Париже. Этот тысячелетний город многогранен: его можно изучать всю жизнь и всё равно находить что-нибудь новое. Вот пять смотровых площадок, которые помогут вам осмотреть столицу Франции под непривычным углом.

Эйфелева башня

Самое очевидное. Смотровые площадки тут расположены на трёх уровнях – 57, 115 и 300 метров. И вовсе необязательно, что самая высокая из них является самой лучшей. Рекомендуем неспеша осмотреть рассмотреть городскую панораму со всех трёх этажей на 360 градусов.

Триумфальная арка

Отсюда тоже посмотреть на Париж. Тут не так высоко, зато отличный ракурс – улицы расходятся от знаменитого кольца как лучи.

Монмартр

Самая высокая точка Парижа естественного происхождения – 160 метров. С этого холма открывается неплохой вид на невысокую застройку города. Главное, поймать ясную погоду. Куда дальше видно, когда холодно, чем в жару.

Башня Монпарнас

59 этажей башни венчает классная смотровая площадка. Вид на исторический центр Парижа отсюда просто волшебный. Рекомендуем посмотреть и днём, и вечером.

Галерея Лафайет и/или универмаг Прантан

Вид с одного объекта почти не отличается от другого. Обзорные площадки и там, и там идеально подходят для фотосессий. И главное – всё бесплатно!

Бонус

Когда-нибудь, спустя годы, кропотливые французы отремонтируют собор Парижской Богоматери – там тоже была и есть классная смотровая площадка с видом на Сену, Люксембургский дворец, Лувр и много ещё чего.