9 классных фильмов о педагогике

Когда-нибудь это коснётся всех нас.
Чтобы с удовольствием вкушать радости отцовства, надо кое-что понимать в педагогике. И чем больше, тем лучше, тем образованнее и воспитаннее будут ваши детишки и тем меньше неприятных моментов они для вас сгенерируют.
Мы собрали 9 классных фильмов, из которых вполне можно и нужно кое-что почерпнуть.
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Путёвка в жизнь (1931, СССР)
Достаточно редкий фильм, ещё довоенный. При этом его забыли абсолютно незаслуженно. Сюжет строится вокруг группы беспризорников-воришек, который попали в колонию, и теперь их пытаются воспитать и сделать сознательных граждан союза. Картина получила первый приз Венецианского кинофестиваля.
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Республика ШКИД (1966, СССР)
Картина о трудностях воспитания подростков в школе-интернате для сложных детей. Очень познавательно и поучительно для детей и родителей.
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Доживём до понедельника (1968, СССР)
Тут поднята проблема общения между преподавателями и старшеклассниками. Есть тут и юношеская влюблённость, и пороки, и различия в педагогических методах между учителями.
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Большая перемена (1973, СССР)
Здесь речь пойдёт о школе для взрослых. Их называли ШРМ (школа рабочей молодёжи) или вечерними. Учились там те, кто не доучился в школе простой. Обычно это трудные подростки. 4-серийных фильм показывает весь спектр учеников и преподавателей в такой среде.
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Детсадовский полицейский (1990, США)
Полицейский под прикрытием (Арнольд Шварценеггер) внедряется в детский сад и пытается вычислить залегшего на дно преступника, который предположительно отец одного из детей. Человек, который ничего не мыслил в педагогике, через ряд трудностей находит своеобразный подход к детям.
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Учитель года (2005, США)
Бывший выпускник приходит работать в свою бывшую школу. Преподаёт он историю, однако ученики получают ценные жизненные советы из всех областей.
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Писатель свободы (2006, США)
Молодая учительница попадает в школу в неблагополучном районе. Большинство детей уже имеют криминальное прошлое и растут в бандитских райончиках.
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Класс (2008, Франция)
Ещё одна картина о трудных подростках из криминальных районов. К тому же добавлен вопрос взаимодействия детей разных рас и религий. Золотая пальмовая ветвь Канн в 2008-м.
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Зачётный препод (2013, Германия)
Кинокомедия, которая поднимает немало серьёзных вопросов. Главный герой – недавно освободившийся мошенник, который до отсидки спрятал в тайнике большую сумму денег. За это время на том месте построили школу. И теперь он становится преподаватель, чтобы найти и вернуть деньги.
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