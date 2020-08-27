8 интересных фактов об Италии

Две тысячи лет тут была столица мира, Рим. Потом его отправили на пенсию. И теперь Италия – одна из самых популярных туристических стран мира. Разные аспекты культуры Италии на слуху, но при этом некоторые интересные детали всё равно ускользают от любителей средиземноморской державы.
Мы собрали 8 фактов, которые вы вполне могли и не знать.
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Рекордсмен ЮНЕСКО
В Италии 55 объектов всемирного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Столько же в Китае, но вы только сравните территории двух стран. Получается, что тут ещё и бешеная плотность таких объектов на единицу площади.
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Пляжи
Общая протяжённость итальянский пляжей – 9 тысяч километров. Феноменальная цифра. Это больше у Турции (там 8). Правда, у Греции ещё больше – 13 тыс. км, но это из-за огромного количества островов.
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Дерево-долгожитель
Самое старое известное дерево в Европе живёт на Сицилии. У него, разумеется, есть имя – Castagno dei cento cavalli – Каштан 100 лошадей. Однажды в сильную бурю и ливень под сенью этого дерева укрылось сто всадников вместе с лошадьми. И с тех пор дерево получило прозвище. А возраст составляет 3-4 тысячи лет.
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Только для двоих
На территории Италии располагается самый маленький в мире ресторан. Тут всего один маленький столик, за которым могут поместиться только две персоны. Называется заведение «только для двоих» (Solo per due). Расположение – регион Лаций, провинция Риети.
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Самая короткая река
Одна из самых коротких рек в мире. Протяжённость – всего 175 метров. Называется она Арил. Возможно, в мире есть и более короткие, но только тут заморочились – придумали название, измерили длину, нанесли на карты, сделали дорожный указатель.
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Ватикан
В окружении территории Италии находится самое крошечное государство в мире – Ватикан. Население – 830 человек, территория – 0,44 кв. км. У него особый религиозный статус в католическом мире.
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Самый старый в мире банк
Тут располагается самый старый из до сих пор действующих банков мира. Год основания – 1472. Называется он Banca Monte dei Paschi di Siena. Как видно из названия, штаб-квартира находится в Сиене.
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Чудо света
В Италии расположено единственное европейское чудо света – римский Колизей.
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