Самые загадочные места на Земле

Официальной науке ещё только предстоит раскрыть тайны этих мистических мест.

Парижские катакомбы

Изначально эти были полости после добычи известняка. Далее тут стали кучковаться всевозможные тёмные личности – воры, ведьмы, убийцы. Поползли слухи, разные небылицы, страшные истории и городские легенды. Ещё позже сюда стали свозить кости с городских кладбищ, так как король запретил захоронения в черте Парижа. Кости аккуратно укладывали – получилось очень жутко. Сейчас малая часть катакомб открыта для туристов – всего 2 км. Но некоторые рукава подземного города тянутся на сотни километров. Истории о мистических событиях появляются и сейчас. Говорят, что что тут из-за каких-то магнитных аномалий часто не работает компас, что затрудняет ориентирование.

Башня дьявола

Это скала с настолько правильной и ровной формой, что индейцы (а потом и европейцы-колонизаторы) думали, что это нечто рукотворное. Расположено в штате Вайоминг. Возраст – 200 млн лет. Разумеется, объект овеян десятками или даже сотнями легенд индейцев и европейцев. Соорудил её, разумеется, сам дьявол, а на вершине в определённые дни творится нечто мистическое. С точки зрения трезвой науки скала примечательна своей формой и положением – вокруг нет скал, она единственная на многие километры вокруг – геологически её происхождение выглядит крайне нелогичным. Тут часто видели НЛО и фиксировали электро-магнитные аномалии.

Курганы Кахокии

В штате Иллинойс расположен археологический памятник – покинутый индейский город Кахокия. Тут была относительно развитая цивилизация примерно в 5 веке нашей эры. А потом все жители просто ушли. Нет следов разрушения, пожаров или наводнений. Жители просто ушли. Неизвестно куда. Позже в этих местах расселились другие племена, куда менее развитые. В этом есть некая мистика.

Пирамиды Йонагуни

На западе Японии, в территориальных водах есть некий геологический феномен – огромные каменные сооружения с настолько правильной формой, что даже геологи не могут это объяснить – слишком похоже на рукотворные сооружения – что-то вроде ступенчатых пирамид или зиккуратов. Учёные смогли выяснить возраст – около 10 тысяч лет. Но в это время эти места уже были под водой и никаких цивилизаций тут быть не могло. По крайней мере, так считает официальная наука.

Геоглифы Наска

В перуанской пустыне на каменистой почве начертаны разные символы, рисунки. Зачем их нанесли? И кто? Видно их только с высоты птичьего полёта. Зачем древние племена потратили столько сил и времени, чтобы нарисовать их? Вероятно, тут какой-то религиозный или мистический смысл. Говорят, здесь часто видят НЛО. На геоглифы часто приезжают посмотреть туристы со всего мира. Местные жители зарабатывают на этом кусок хлеба. И происхождение объясняют по-житейски просто – наши мудрые предки были настолько прозорливыми, что нанесли эти рисунки специально для своих потомков, чтобы у них была возможность прокормить свои семьи.

Лощина чёрного бамбука

Патетическое название. Расположено это в Китае, в провинции Сычуань. Тут бесследно исчезают люди и животные. Почти всегда тут прохладный туман. А в тумане, как известно, обитают злые духи. Учёные выдвигают робкие версии – мол, из-за особого климата и высокой влажности тут часто происходит оседание почвы, что и объясняет пропажу скота или людей.

Скульптуры острова Пасхи

Гигантские статуи Моаи разбросаны по всей территории этого маленького острова в Тихом океане и даже под водой. Создание даже одной фигуры представляет собой сложнейшую задачи для древних людей. А таких фигур тут тысячи. При этом есть некоторая логика в расположении и положении этих фигур на острове. Версий много. Учёные до сих пор не уверены, что аборигены смогли это сделать сами.

Река Кататумбо

Место впадения этой реки в озеро Маракайбо (Венесуэла) примечательно тем, что тут очень часто случаются молнии. Вспышки видны за сотни километров (в ясную погоду до 400 км). Учёные говорят, что всему виной болотный газ (метан), который и провоцирует вспышки во время сезона дождей – звучит правдоподобно примерно наполовину. Но местные жители на это могут ответить десятками легенд.

Бермудский треугольник

Пожалуй, самая известная мистическая точка на земле. В этой местности пропали сотни самолётов и кораблей. Тут нередко перестают работать приборы навигации, компасы, электрооборудование, останавливаются или начинают работать в обратном направлении часы. Учёные объясняют просто – некая электро-магнитная аномалия, природа которой ещё не изучена.

Зона молчания

В Мексике есть клочок иссушённой земли, где не работают приборы и часто отказывает аппаратура. Иногда пропадают самолёты и наземный транспорт. Даже часы останавливаются. Местные стараются не соваться сюда без особой надобности.