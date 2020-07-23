9 классных книг, чтобы посмеяться от души

В современном мире мы просто плаваем в стрессе – дедлайны, спешка, бурный поток ненужной информации, невежество окружающих. Так и кукухой можно поехать. Чтобы это отсрочить (исключить невозможно, увы), устраивайте себе сеансы смехотерапии. Отлично для этого подходят юмористические рассказы. Мы подобрали для вас десять отличных произведений, которые помогут расслабиться:

Ильф и Петров – «12 стульев» + «Золотой телёнок»

Классика русскоязычной юмористической литературы. Колоритные персонажи, нашпигованные крылатыми фразами, неловкие ситуации и заслуживающая восхищения изворотливость блистательного Остапа.

Терри Пратчетт – «Вещие сестрички»

Юмористическое фэнтези – это что-то свеженькое. Некая пародия на шекспировоского «Макбета». Смешная история о госперевороте в вымышленной стране с участием трёх ведьм. Отличная книга, чтобы выключить телефон и полежать в шезлонге.

Аркадий и Борис Стругацкие – «Понедельник начинается в субботу»

Ещё один культовый роман. Жемчужина русскоязычной фантастики. Тут тесно слиплись волшебство и наука, присутствуют мотивы русских народных сказок, плюс фигурирует обыкновенная машина времени.

Ярослав Гашек – «Похождения бравого солдата Швейка»

Классика. Пожалуй, если вы родились во времена Рассейской федерации, то здешний юмор вам по вкусу не придётся. Сорри, «НЕ ЗАЙДЁТ», как говорят у вас. Это история солдата австро-венгерской армии времён Первой мировой войны. Его обаяние и житейская находчивость равнодушными вас не оставят.

Михаил Булгаков – «Иван Васильевич»

Легендарный фильм Гайдая, оказывается, это экранизация (пусть и вольная) пьесы Булгакова. В первоисточнике вы с восхищением найдёте удивительный, фирменный слог автора и блестящий юмор. Это вам не камеди клаб!

Даниил Хармс – «Я родился в камыше…»

Это сборник стихов и коротких рассказов. Юмор тут особенный – едкий, язвительный, саркастичный. Для разнообразия можно употребить и его, рекомендуем!

Георгий Данелия – «Тостуемый пьёт до дна»

Это мемуары знаменитого грузинского режиссёра, создателя «Афони», «Мимино» и других шедевров. Лёгкий слог и обилие киношных баек. Отличный вариант для любителей советских комедий.

Сюзи Жуффа и Фредерик Пуйе – «Дневник сварливого кота»

Название говорит само за себя. Описание жизни котейки от первого лица. Кошачья психология и кошачья философия – необычных взгляд на наших домашних любимцев.

Михаил Веллер – «Легенды Невского проспекта»

Хороший сборник смешных историй и баек в петербургском стиле. Автор явно подражает Ильфу и Петрову, но получается неплохо. Живой язык и незатянутое повествование!

Бонус

На закуску предлагаем вам коротенький рассказик Чехова – «По-американски». Весь его текст представляет собой брачное объявление некого молодого человека. В первой части он с гигантским бахвальством рассказывает о себе, во второй части хлёстко излагает требования к своей гипотетической жене. Едкая пародия на людей с завышенными требования обоих полов.