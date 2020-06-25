Самые красивые лестницы мира – нужно покорить всем!

Лестницы являются неотъемлемой частью архитектуры. Некоторые из них настолько знамениты, что вполне могут конкурировать с соборами и замками. Вы собрали для вас самые интересные лестницы. Пока ходят ноги, рекомендуем вам их покорить!

Солдатская лестница (Льеж, Бельгия)

Название объясняется просто. В старые времена наверху был форт с казармами. А внизу – злачные места, где можно были выпить, закусить и пустить по ветру целомудрие. Разумеется, по лестнице туда-сюда сновали служаки. Отсюда и название.

В лестнице 374 ступени, что соответствуем примерно 18 этажам в современных стандартах. Сегодня это популярный туристический пункт. Из верхней точки открывается классный вид на часть города и реку Маас.

Самая длинная винтовая лестница (горы Тайхан, Китай)

В горах Тайхан есть высоченная винтовая лестница. Подняться по ней очень непросто – мало того, что голова может кружиться от высоты, так ещё и можно элементарно закружиться. Высота – 92 метра. Называют её «лестницей в небо». Всех посетителей заставляют подписать бумагу о том, что не имеют проблем с сердечно-сосудистой системой.

Путь самурая (остров Авадзи, Япония)

Это тематический парк, полный цветов, лужаек и разных развлекалок. Весь парк расположен на пологом спуске, потому без лестниц не обошлось. Их тут очень много, и любителям цветов придётся попотеть, чтобы обойти все эти красивенные клумбочки.

Актриса немого кино (Одесса, Украина)

Знаменитая потёмкинская лестница. Её строили так, чтобы она казалось больше, в виде трапеции – ширина книзу увеличивается. Длина – 142 метра. Когда-то тут сняли кровавую сцену в чёрно-белом немом кино об изуверах-белогвардейцах («Броненосец»).

Лестница – это искусство (Дуйсбург, Германия)

В этом городе есть Ангерпарк. А в нём эта чудо-лестница. Название – «Тигр и черепаха». Это можно сравнить с американскими горками, только пешком. Чтобы пройти всю дистанцию, нужно иметь альпинистское снаряжение. Или быть человеком-пауком.

Лестница, ведущая вниз (Абанери, Индия)

С древнейших времён жители этой жаркой и влажной страны искали способ спрятаться от зноя. Один из вариантов – уйти под землю. Во многих городах есть глубокие колодцы со ступенями. У этой 3 500 ступеней.

В самом низу, в живительной прохладе расположены несколько статуй богов. Очень символично – человек идёт вниз (что не так сложно), по направлению к богам, ему становится легче и приятнее.