Том Харди перевоплотился в самого известного преступника США

Имя Альфонса Капоне известно всему миру. Это один из самых одиозных гангстеров Америки. Его имя окутано легендами. О нём уже снято множество фильмов и написано книг. Теперь вышла ещё одна картина – «Капоне» от режиссёра Джоша Транка (в российском прокате она получила идиотское название «Лицо со шрамом»). Из-за пандемии премьера прошла ни в кинотеатрах, а на стриминговых платформах.
Сюжет тут отличается от большинства фильмов этой темы. Тут всё внимание сконцентрировано не на становлении криминального короля Чикаго, а на его упадке. В 47 лет он вышел из тюрьмы практически нищим. Герой много философствует и вспоминает времена былой славы. Местами даже раскаивается в некоторых содеянных делах. Борьба с внутренними демонами прекрасно показано Томом Харди, который, честно говоря, несмотря на мощный грим, не слишком-то похож на круглолицего итальянца.
12 мая фильм дебютировал на стриминговых платформах. В переводе уже есть.
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