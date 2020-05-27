5 фильмов об алкоголиках и алкоголизме

Кино о господах, «иногда выпивающих» всегда вызывает улыбку, ностальгию или даже лёгкую грусть.
Мы нашли 10 фильмов западного производства, которые со своей стороны показывают это позитивно-негативное явление.
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Покидая Дав-Вегас
Главного героя бросает жена. Вдобавок она забирает сына. Бедолага начинает пить, уходит в запой. Он теряет работу и отправляется в Лас-Вегас. Там он находит подругу-проститутку. Они начинают дружить, не осуждаю друг друга. В конце концов он умирает от проблем со здоровьем, обострённых бухлишком. Смешного мало, задуматься заставляет.
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Дни вина и роз
Потерявший работу поклонник виски и скотча женится на непьющей девушке и учит её бухать. Успешно. Она тоже прикипает к алкоголю. Позже у них рождается ребёнок, но с воспитанием дела плохи. Муж безуспешно пытается покончить с алкоголем, но ничего не выходит. Жена и вовсе не считает себя алкоголиком.
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Потерянный уикенд
Главный герой – больной алкоголизмом писатель. Очередная завязка длится всего 10 дней, после чего он срывается и ужирается в хлам. В картине много ярких флешбеков, показывающих в какое чмо превращается человек под действием спирта.
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Я буду плакать завтра
Тут показана основанная на реальных событиях история звезды Бродвея Лиллиан Рот. Нелады с властной мамашей и смерть любимого человека заставляют её искать утешение в стакане. Далее идёт 16 лет синьки и целый вагон неприятностей. Но в кино есть счастливый конец – она выходит замуж за достойного мужчину и перестаёт пить.
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В трезвом уме и твёрдой памяти
Тут успешные риелтор страдает зависимостью от алкоголя и кокаина. После очередной попойки он просыпается в постели с мёртвой женщиной. А на работе тем временем обнаруживается серьёзная недосдача…
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