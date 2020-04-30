Дикая природа, не выходя из дома

Для всех любителей походов.

Треклятый карантин никак не кончается, а между тем за дверью квартиры дивный мир, каждый уголок которого хочется увидеть. Конечно, лучше своими глазами, но раз уж нужно сидеть дома, то можно обойтись и веб-камерами, панорамами и видео в высоком разрешении. Мы собрали для вас материалы по самым удивительным природным объектам и не только:

Перу – Мачу-Пикчу

Тут вы найдёте набор классный фоток, видео-экскурсии, лекции и панорамы из таинственного города высоко в Андах. Даже сложно сразу сказать что интереснее – древние постройки или удивительная природа вокруг.

США – водопад Сол-Дюк

Давным давно американцы решили, что раз уж у них нет тысячелетних пирамид, замков, «нотр-дамов» и прочих амфитеатров, то они будут беречь и гордиться своими природными достопримечательностями. С тех пор ведётся широкомасштабная работа по созданию национальных парков (есть в каждом штате, иногда даже не один) и строительству туристической инфраструктуры вокруг них. Одним из самых крутейших парков считают «Олимпик» в штате Вашингтон, что на западном побережье, в Кордильерах. Тут красивейшие горы, вековые леса, ручьи, реки. На одной из них есть живописный водопад Сол-Дюк. Вот расслабляющее видео. Кстати на этом канале (4K Relaxation Channel) есть и другие гипнотизирующие прогулки по лесу.

Норвегия – Будё-Тронхейм

А тут у нас Скандинавия и длинная запись из кабины машиниста поезда между городами Тронхейм и Будё. Около 10 часов живописных пейзажей Норвегии. Конечная точка располагается уже за Полярным кругом. Кстати, Будё – это самая северная точка в мире, куда можно добраться на поезде.

Канада – Робсон Байт

На западном побережье Канады, недалеко от Ванкувера, установлена веб-камера. Если повезёт, можно увидеть касаток в их естественной среде обитания.

Великобритания, Шотландия – Лох-оф-Лоус

В этом заповеднике десятки веб-камер для любителей природы со всего мира. Вот, например, камера, показывающая жизнь семейства скоп – установлена прямо над гнездом. Есть и другие на том же сайте.

Кения – округ Лайкипия

На этом сайте есть целых 12 камер, показывающих дикую природу в реальном времени. Они установлена в заповедниках ДР Конго, ЮАР и Кении. Много животных и красивая природа.

США – лес водорослей Чаннел-Айлендс

Теперь стоит заглянуть под воду. Здесь мы видим густой подводных лес и его пёстрых обитателей. Располагается это всё у западных берегов штата Калифорния в бухте Лендинг-Коув.

Бонус

Вернёмся к теме национальных парков США. Их тут великое множество. И в каждом есть камеры. На сайте службы национальных парков США есть всё необходимое для любителей природы.