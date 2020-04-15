10 фактов о ЮАР, самой развитой стране Африки

Некоторые из них вас удивят!

Африканский континент традиционно считают… задержавшимся в своём развитии (чтобы никого не обижать). Но тут есть одна страна, которая отличается от другим высоким уровнем экономики и других сфер. Южно-Африканская республика – настоящий центр притяжения для талантов со всего континента. Мы собрали самые занимательные факты об этой стране:

ЮАР имеет три столицы: административная (Претория), судебная (Блумфонтейн) и законодательная (Кейптаун). Больше такого нет ни у кого в мире.

ЮАР разработала ядерное оружие, но добровольно отказалась от него.

Тут ходит поезд, который многие считают самым дорогим в мире. Одна поездка по маршруту Кейптаун – Претория стоит полторы тысячи долларов США.

Выработка электричества тут – самая дешёвая в мире по себестоимости. Для населения киловатт-час стоит около 10 центов.

Белое население тут составляет около 10% (5 миллионов). При этом это самая богатая, образованная и властная часть нации.

Учёные в ЮАР впервые в мире научились вырабатывать бензин из угля. Стоимость одного литра – около одного доллара, очень дёшево по сравнению с другими развитыми странами.

В ЮАР широко распространено употребление в пищу обезьяньего мяса. Например, очень популярен обезьяний стейк.

Водопроводная вода в подавляющем большинстве населённых пунктов тут питьевая.

В большинстве крупных городов мира самыми дорогими и престижными районами считаются центры города. В крупных городах ЮАР всё наоборот – в центре трущобы и преступность, а элитные районы расположены по окраинам.