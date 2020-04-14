10 уголков нашей планеты, которые ещё не изучили полностью

Их неожиданно много!

Трудно в это поверить, но глубины мирового океана (самые глубокие его части) изучены меньше, чем ближайший космос. При этом есть много мест и на суше, которые исследовали лишь поверхностно. По разным причинам.

Бразилия – долина Джавари

Это место уникально тем, что живёт, как минимум, 12 племён, которые не контактируют с внешним миром. Точно сложно сказать, так как полиция и армия не впускают туда чужаков, а этнологи и прочие учёные не слишком рвутся их изучать, ввиду непростого нрава некоторых племён. Правительство Бразилии благоразумно решило не трогать дикарей и оставить в покое эту территорию. Общая численность этого населения оценивается примерно в две тысячи человек. А площадь огромна – сопоставима с территорией, например, Австрии.

Тихий Океан – Разлом Новых Гебрид

На восток от Австралии, в океане есть некое место, необычайной глубины. В 2014 году туда опустили батискаф и обнаружили сразу несколько новых видов глубоководных животных. А в 21 веке очень и очень нечасто находят неизвестных науке животных.

Намибия – пустыня Намиб

Эта пустыня примечательна тем, что является наиболее древней на Земле. Например, на месте Сахары тысячи лет назад были джунгли. Но не здесь. Тут, кажется, пустая поверхность была всегда – по крайней мере, последние 60 млн лет точно. А таких экстремальных условиях даже есть кое-какие животные. Учёными это место изучено мало. В последние годы, правда, ведутся разговоры о возможных урановых и вольфрамовых рудах в этих местах.

Новая Зеландия – Фьордленд

Это место, пожалуй, не такой уж неизведанное, но уж точно дикое. Тут располагается национальный парк, и в нём живёт множество уникальных животных. Например, птица Такахе. Её несколько веков считали вымершей, но она укрылась тут, на краю Земли. При этом научные экспедиции сильно ограничены сложным ландшафтом и множеством запретов со стороны правительства.

Вьетнам – пещера Шондонг

Это даже не пещера, а целый сложный комплекс пещер, ходов, подземных озёр и гротов. Высота сводов отдельных помещений достигает 200 м! Сейчас это официально самая объёмная пещера в мире. Местами тут есть своя экосистема с джунглями и животными. При этом до сих пор нет точной карты всего пространства. Возможно, даже есть места, куда и нога человека-то не ступала. Также учитывайте, что изучение пещер весьма опасное дело из-за возможных обвалов.

Россия – Саха

Эта субъект РФ по размеру почти как, например, Индия. И почти вся она находится за полярным кругом, т.е. климатические условия тут экстремальные. Но это не помеха для коренных жителей и многих видов животных. С точки зрения изученности эта территория хранит массу загадок. 99% учёных, которые бывают тут – геологи, которые ищут газ, нефть, руды. А вот экосистема и биологическое многообразие изучено до сих пор мало.

Индия – Северный Сентинельский остров

Тут живёт небольшая популяция аборигенов негроидной расы, сентинельцев. Считается, что их около 400. Ведёт племя себя агрессивно – несколько раз нападали на этнологические экспедиции. Пока власти Индии решили не трогать дикарей, потому о них самих и острове, где они живут, известно очень мало.

Папуа – Новая Гвинея – Гинденбургская стена

Эта высоченная отвесная гора максимально отдалена от цивилизации. На вершине есть гигантское плато, а на нём уникальнейшая экосистема, где ещё 50 лет назад не бывали двуногие. В последние годы это место активно изучается – уже обнаружены СОТНИ новых видов растений и животных. И открытия продолжаются.

Мадагаскар – Цинги-де-Бемараха

Это национальный парк в 900 кв. км. Ввиду изолированности всего острова, тут полно уникальный растений и животных, таких, которые больше нигде в мире не встречаются. При этом каждый год находят всё новые и новые виды.

Мьянма – Северный лесной массив

Этот массив раскинулся на восточном склоне Гималаев. Тут уникальная экосистема, которую пока люди не тронули – власти Мьянмы берегут природу, пока получается. Место примечательно тем, что тут самая большая в мире популяция вымирающих животных – тигров. Кроме того, водятся здесь кошачьи медведи и редкие виды гиббонов. Чтобы лишний раз не вмешиваться в природные процессы, учёные стараются поменьше ходить сюда.