10 крутых фактов о Корее и корейцах

Ни слова про собак!

Необычная страна с богатой культурой и вкусной кухней имеет множество не слишком очевидных особенностей. Несмотря на географическую близость (к российскому дальнему востоку) мы знаем о ней совсем мало. Вот 10 фактов, которые вы могли не знать об этом государстве и его людях:

Трудолюбие. Подобно японцам, корейцы настоящие трудоголики. Считается дурным тоном уходить с работы вовремя или раньше начальника. А ещё они стараются не брать отпуск вообще или брать меньше дней, чем разрешено. Кухня этого народа считает низкокалорийной и очень полезной. Возможно, поэтому всего лишь 5 % населения имеют лишний вес. Для сравнения в России эта цифра по разным оценкам составляет около 15-20%. Внешность. Корейцы очень тщательно следят за собой. В стране очень круто развита сфера пластической хирургии, которой пользуются абсолютно все – люди всех возрастов и обоих полов. А ещё тут каждый пятый мужчина пользуется косметикой. У нас метросексуалов намного меньше. Пение. Корейцы обожают петь. Всевозможные гаджеты для караоке есть в любой семье или кафе. Интернет. Технический прогресс тут лютует особенно дерзко. Практически в любом общественном месте есть точка доступа к бесплатному Wi-Fi. Да, интернет тут официально самый быстрый в мире. Зрение. Точно не известно почему, но тут подавляющее большинство людей имеют проблемы со зрением разной степени тяжести. Носят очки или линзы. Кофе. Самый популярный напиток. Несмотря на близость Китая, «чайной Мекки», корейцы предпочитают кофе и считаются большими знатоками этого продукта. Видимо, это как-то связано с первым фактом нашего списка. Роль женщины. Несмотря на продвинутый менталитет, некоторые черты общественной жизни не слишком укладываются в западную модель. Например, молодые девушки часто работают и зарабатывают почти наравне с мужчинами – делают карьеру, получают образование. Но вот после замужества и рождения детей они нередко прекращают работу и посвящают всю свою жизнь дому и воспитанию детей, а работает только муж. Музыка. Популярная музыка имеет тут своеобразную окраску. Наибольшей любовью пользуются музыкальные группы смазливых юношей, поющих о любви. Мусор. Тут ОЧЕНЬ своеобразное отношение к мусору. В общественных местах тут крайне мало урн для мусора. Но при этом сложно найти мусор на улице. Всё дело в воспитании. Корейцы собирают мусор с собой и выбрасывают, в основном, в контейнеры около своего дома. Разумеется, широко внедрена система раздельного сбора отходов.

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Кстати, гражданам всех стран постсоветского пространства для поездки в Корею никакая виза не требуется – прост купил билет и поехал!