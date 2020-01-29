10 крутых фактов о Корее и корейцах

Ни слова про собак!
Необычная страна с богатой культурой и вкусной кухней имеет множество не слишком очевидных особенностей. Несмотря на географическую близость (к российскому дальнему востоку) мы знаем о ней совсем мало. Вот 10 фактов, которые вы могли не знать об этом государстве и его людях:
- Трудолюбие. Подобно японцам, корейцы настоящие трудоголики. Считается дурным тоном уходить с работы вовремя или раньше начальника. А ещё они стараются не брать отпуск вообще или брать меньше дней, чем разрешено.
- Кухня этого народа считает низкокалорийной и очень полезной. Возможно, поэтому всего лишь 5 % населения имеют лишний вес. Для сравнения в России эта цифра по разным оценкам составляет около 15-20%.
- Внешность. Корейцы очень тщательно следят за собой. В стране очень круто развита сфера пластической хирургии, которой пользуются абсолютно все – люди всех возрастов и обоих полов. А ещё тут каждый пятый мужчина пользуется косметикой. У нас метросексуалов намного меньше.
- Пение. Корейцы обожают петь. Всевозможные гаджеты для караоке есть в любой семье или кафе.
- Интернет. Технический прогресс тут лютует особенно дерзко. Практически в любом общественном месте есть точка доступа к бесплатному Wi-Fi. Да, интернет тут официально самый быстрый в мире.
- Зрение. Точно не известно почему, но тут подавляющее большинство людей имеют проблемы со зрением разной степени тяжести. Носят очки или линзы.
- Кофе. Самый популярный напиток. Несмотря на близость Китая, «чайной Мекки», корейцы предпочитают кофе и считаются большими знатоками этого продукта. Видимо, это как-то связано с первым фактом нашего списка.
- Роль женщины. Несмотря на продвинутый менталитет, некоторые черты общественной жизни не слишком укладываются в западную модель. Например, молодые девушки часто работают и зарабатывают почти наравне с мужчинами – делают карьеру, получают образование. Но вот после замужества и рождения детей они нередко прекращают работу и посвящают всю свою жизнь дому и воспитанию детей, а работает только муж.
- Музыка. Популярная музыка имеет тут своеобразную окраску. Наибольшей любовью пользуются музыкальные группы смазливых юношей, поющих о любви.
- Мусор. Тут ОЧЕНЬ своеобразное отношение к мусору. В общественных местах тут крайне мало урн для мусора. Но при этом сложно найти мусор на улице. Всё дело в воспитании. Корейцы собирают мусор с собой и выбрасывают, в основном, в контейнеры около своего дома. Разумеется, широко внедрена система раздельного сбора отходов.
БОНУС
Кстати, гражданам всех стран постсоветского пространства для поездки в Корею никакая виза не требуется – прост купил билет и поехал!
-
1 Unimog – самых крутой колёсный вездеход в мире
-
2 Самые крутые фантастические книги о космосе – ТОП-10
-
3 Северные вина – 5 регионов, где тоже делают вино
-
4 Тренировка перед сексом
-
5 Как ускорить зарядку смартфона – 9 действенных способов
-
6 Что делать с ёлкой? Дождаться дня Святого Валентина!
-
7 10 советов, которые помогут избежать рака
-
8 20 странных вещей с AliExpress
-
9 Xiaomi показал свой новый флагман
-
10 Строим наполеоновские планы на 2020 – 4 простых шага