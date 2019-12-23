Самые живописные дороги мира

Как прекрасен этот мир!

Есть что-то магическое в том, чтобы куда ехать и смотреть в окно. Магия эта работает даже в знакомой местности, а уж если говорить о далёких красивых странах… Мы собрали для вас самые красивые дороги, по которым настоятельно рекомендуем неспешно проехать. Погнали!

Критская дорога

Официально она именуется D23 и расположена во Франции (Прованс). Она тянется на 100 км, а самая захватывающая часть идёт вдоль Вердонского ущелья, одной из самых главных природных достопримечательностей страны. Прямо с дороги открывается дивный вид на реку, виноградники, остатки римских и греческих сооружений и известняковые горы. Разумеется, красивее всё же летом. Есть тут и особое ответвление – Критская петля. Дорога совсем узкая, а движение идёт только в одном направлении. Это место известно с античных времён. Очень рекомендуем побывать. Лучше ехать от Кастеллана в сторону озера Сен-Круа.

Памирский тракт

Эта дорога ведёт вас из столицы Таджикистана Душанбе в киргизский город Ош. Длина – 720 км. Во времена Российской империи дорога имела стратегическое значение для всего региона. По пути есть несколько живописнейших перевалов – Кызыл-Арт, Акбайтал, Талдык. Сегодня это ещё и экстрим – дорожного полотна местами нет вовсе, а о прочей инфраструктуре лучше не вспоминать.

Трасса Далтон Хайвей

Эти 660 км разделяют Аляску на восточную и западную части. Дорогу считают самой изолированной в мире – тут практически нет по пути населённых пунктов. А те, которые есть, насчитывают лишь несколько десяткой жителей. Построили дорогу специально для нефтедобывающего района Прадхо. На всей протяжённости есть только две заправки – нужно запасаться топливом. И не только – ремонтные принадлежности, батарейки, провизия. Рекомендуем отправляться туда зимой!

Трансфэгэрашское шоссе

Этот дивный серпантин построили в 70-х. Тогда Президент Румынии в военных целях решил соединить дорогой две области страны – Валахию и Трансильванию. Воякам дорога так и не пригодилась, а вот туристы теперь в восторге. Длинна – 261 км. По пути вы увидите живописные луга, горы, озёра, старинные деревеньки, храмы и даже полуразрушенные замки – настоящая сказка!

Атлантическая дорога

Эта норвежская дорога изобилует высокими, воздушными мостами и тоннелями. Длина – всего 9 км, но за это время вы увидите невероятные красоты – фьорды, Атлантический океан. С какой-то точки кажется, что дорога идёт в небо и там обрывается. Во время сильного ветра слегка трясёт! Далее вы попадает на скалистый серпантин – «Лестница троллей». Тут всегда туман, и всегда слегка жутко. Далее вас ждут фьорды и много-много впечатлений.

Дорога больших ворот

В китайской провинции Хунань расположен самый крутой во всех смыслах серпантин в мире. Длина – 11 км. Разница между начало и концом по высоте над уровнем моря – 1300 м! Количество поворотов – 99. Также по пути у вас будет возможность пройти через «Небесные врата» – но тут только пешком. Удивительное природное явление.

Трасса 40

Это настоящая артерия Аргентины. Трасса тянется вдоль всей страны и вдоль аргентинской части Анд. Длина – более 5 тыс. км. По пути вы пересечёте несколько климатических поясов и природных зон – джунгли, пустыни, степи, леса и даже ледники. Также в пути вас ждут 20 национальных парков, 27 горных перевалов и 18 больших рек.

Большой круг

Всем поклонникам темы Дикого Запада рекомендуем. Есть популярный туристических маршрут – Денвер, национальный парк «Скалистые горы», истоки реки Колорадо, Аспен, плато Колорадо, Долина Монументов, земли навахо, парк Арок.

А дальше не так далеко до Гранд-Каньона, остатков легендарной Route 66 и даже самого Лос-Анджелеса. Не забывает про дамбу Гувера. Таким образом за несколько дней вы посетите Колорадо, Аризону, Нью-Мексико и Юту. Бывалые путешественники говорят, что маршрут можно и нужно проехать несколько раз.

Великая океанская дорога

Эта дорога тянется вдоль тихоокеанского побережья Австралии. Длина – 243 км. Говорят, что её построили в память о погибший на полях сражений Первой мировой – очень необычный способ почтить память павших. Дорогу открыли в 1932 году. Тут красивейшие бухты, известняковые «столбы» и бесконечная гладь океана. Есть по пути и жуткое место – «Берег кораблекрушений», тут по официальным данных разбилось о рифы огромное количество самых разных кораблей – 638.

Чуйский тракт

Российская часть Большого Азиатского Маршрута АН4. Тянется от Новосибирска до границы с Монголией. Условно, географически её делят на горную, предгорную и равнинную части. Невероятно красивые леса, горы, реки, ущелья, дикие животные и очаровательные жители редких сёл. А вдалеке красуются вершины Алтайских гор!