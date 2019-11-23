Жилище отшельника на берегу Атлантического океана

Мечта домоседа!

Береговая линия канадской провинции Новая Шотландия изобилует живописными скалами. Сам Бог велел тут размышлять о высоком, глядя в пасмурную даль. Компания MacKay-Lyons в рамках проекта “Cliff House” стала строить тут отдельное стоящие домики со всеми удобствами. Для тех, что не любит городскую суету.

Все дома проекта обладают большущими панорамными окнами, обращёнными на восток, к морю. Дикая, нетронутая природа данного региона просто завораживает в любое время года – и тёплые летние блаженные деньки и промозглые, но прекрасные туманы поздней осени.

Технически дом построен из стали и кедрового бруса. Интерьер дома представляет органичное сочетание минимализма, натурального дерева и современной мебели. Площадь жилища – 90 кв. метров.