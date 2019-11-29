5 самых закрытых стран мира

Сюда попасть будет очень сложно.
В мире есть такие государства, которые не слишком гостеприимны. И многие заядлые путешественники именно поэтому обязательно хотят тут побывать. Вот страны, куда сложнее всего въехать.
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Афганистан
Опустим вопрос «зачем». Одна из самых опасных стран мира. Война тут, похоже, не кончится никогда. Преступность (убийства, наркотики, торговля людьми) тут цветёт и пахнет. Но бесящиеся с жиру мажоры из западного мира всё равно хотят побывать в этой жопе мира. Чтобы всё-таки получить разрешение, надо чтобы принимающая сторона написала соответствующее письмо. Ещё есть слух, что МИД РФ попросил афганских коллег не выдавать россиянам визы – от греха, видимо, подальше. А так хотелось.
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Бутан
Эта богами забытая страна каким-то образом затесалась между двумя гигантами – Китаем и Индией. Чтобы сюда въехать, нужно купить тур у местного туроператора. По-другому никак.
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Саудовская Аравия
Мусульмане не впускают к себе всех подряд. Если есть в паспорте штамп о посещении Израиля – отказ. Женщин без сопровождения не впускают – только с мужем, братом или отцом. Для обычной визы потребует обширный список документов. И можно получить отказ, даже если всё соблюдено.
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Северная Корея
Тут как с Бутаном – нужно купить тур у северокорейской организации. «Дикарём» нельзя. Также вам нужно будет подписать согласие на то, что сделанные тут фото и видео вы будете использовать исключительно в личных целях. Ну, и показывать местным фото и видео из своей страны тоже запрещено.
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Туркменистан
Здесь тоже не жалуют чужаков. В визе могут отказать, даже если соглашаетесь купить тур у местного оператора. Без объяснения причин.
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