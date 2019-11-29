5 самых закрытых стран мира

Сюда попасть будет очень сложно.

В мире есть такие государства, которые не слишком гостеприимны. И многие заядлые путешественники именно поэтому обязательно хотят тут побывать. Вот страны, куда сложнее всего въехать.

Афганистан

Опустим вопрос «зачем». Одна из самых опасных стран мира. Война тут, похоже, не кончится никогда. Преступность (убийства, наркотики, торговля людьми) тут цветёт и пахнет. Но бесящиеся с жиру мажоры из западного мира всё равно хотят побывать в этой жопе мира. Чтобы всё-таки получить разрешение, надо чтобы принимающая сторона написала соответствующее письмо. Ещё есть слух, что МИД РФ попросил афганских коллег не выдавать россиянам визы – от греха, видимо, подальше. А так хотелось.

Бутан

Эта богами забытая страна каким-то образом затесалась между двумя гигантами – Китаем и Индией. Чтобы сюда въехать, нужно купить тур у местного туроператора. По-другому никак.

Саудовская Аравия

Мусульмане не впускают к себе всех подряд. Если есть в паспорте штамп о посещении Израиля – отказ. Женщин без сопровождения не впускают – только с мужем, братом или отцом. Для обычной визы потребует обширный список документов. И можно получить отказ, даже если всё соблюдено.

Северная Корея

Тут как с Бутаном – нужно купить тур у северокорейской организации. «Дикарём» нельзя. Также вам нужно будет подписать согласие на то, что сделанные тут фото и видео вы будете использовать исключительно в личных целях. Ну, и показывать местным фото и видео из своей страны тоже запрещено.

Туркменистан

Здесь тоже не жалуют чужаков. В визе могут отказать, даже если соглашаетесь купить тур у местного оператора. Без объяснения причин.