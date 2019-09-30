9 необычных фактов о Чехии

Эта маленькая страна в центре Европы очень интересна со всех точек зрения.

Мы собрали для вас самые удивительные факты о Чехии:

Самая популярная фамилия – Новак

Как известно, самая распространённые фамилии в мире связаны с кузнечным ремеслом – Кузнецов, Коваль, Коваленко, Ковальчук, Ковальски, Смит, Шмидт и т.д. Однако не в Чехии. Тут больше всего людей с фамилией Новак, т.е. новый, новичок. Новиков, по-нашему. Это объясняют просто – при переселении люди становились «новыми» в других городах, деревнях или даже стране. Отсюда и такое множество Новаков.

Карлов Мост построен на сырых яйцах

В Средние века часто в раствор добавляли сырые яйца. Считалось, что так каменная кладка будет прочнее и долговечнее. Сегодня же это ставится под сомнение. Так или иначе, но при строительстве всемирно известного моста через Влтаву «яичный» раствор использовался – это подтверждают анализы. До сих пор стоит. Значит рецепт работает!

Чехия – почти как Москва

Всю население Чешской республики – чуть более десяти миллионов. Это меньше населения российской столицы (12) и вдове меньше населения одного только Шанхая (24), например. Хорошо, что хоть Нью-Йорк обогнали (9).

Наказание богачей

В Средние века в Чехии бытовало наказание для торговцев, которые вели дела нечестно. Их в специальной клетке опускали в реку. Попутно толпа забрасывала его тухлыми овощами, камнями, яйцами и прочим мусором. Дале под крики, плевки и улюлюканье им приходилось возвращаться домой. Правда, был и другой способ. В случае если масштаб и дерзость проступка были большими, то были и более гуманные способы – тюрьма, каторга или даже казнь.

Знаменитого крота озвучивали дочери автора

Известный ламповый мультик очень любили во всём мире. Мало кто знает, что к озвучке привлекли дочек автора.

Чехи – люди очень свободного нрава

Это, пожалуй, спорный факт. Но очень многие люди в Западной Европе убеждены, что тут царит распущенность. Это косвенно подтверждается большим количеством сообществ свингеров и всего такого.

Тут находится самый маленький город в мире

Называется он Рабштейн, а население его – всего 15 человек. Улица тоже всего одна. Настоящий рай для социопата.

Дом Фауста

В Праге есть здание, которое засветилось в одном из самых известных литературных произведений. Доктор Фауст был украден именно отсюда, через дырявую крышу его к себе унёс Мефистофель.

Пиво – наше всё

Все мы знаем, что тут любят пиво. И оно тут отличное! Но учёные-статистики выяснили, что тут не просто любят пиво, а любят больше всего на свете. Чехия – лидер по количеству потребляемых литров пенного напитка на душу населения.