10 классных фильмов, где зло побеждает

Прочь стереотипы!

В хорошем фильме добро вполне может и не победить. Ведь качественный фильм старается походить на реальную жизни. А в реальной жизни добро, увы и ах, частенько проигрывает. Мы нашли для вас самые интересные, интригующие и удивительные фильмы, где злодеи побеждают:

«Старикам тут не место» (2007)

Настоящий шедевр братьев Коэн. Главный герой тут не смог даже до самой развязки дожить. Сюжет тут просто отличный – не будем его пересказывать. Сама атмосфера картины очень гнетущая, напряжённая, но при этом разгорается такой интерес, что никто не в силах прервать просмотр.

«Подозрительные лица» (1995)

Режиссёр Брайан Сингер снял не один фильм, где отрицательный герой выигрывает битву с добром. И, пожалуй, лучшей картиной является эта. Тут просто крышесносная финальная сцена, в которой антагонист избегает правосудия.

«Проклятый путь» (2002)

Несравненный Том Хэнкс тут сыграл потрясающе. Развязка в этом фильме серьёзно претендует на звание самой непредсказуемой в истории кино. Не будем спойлерить!

«Стрингер» (2013)

Главный отрицательный герой в исполнении Джейка Джилленхола тут просто божественен! Он побеждает хорошего парня, используя запрещённые приёмы. Выглядит мерзко, но оторваться просто невозможно.

«1984» (1956)

Произведение-исходник очень популярно в среде городских хипстеров. Главный герой вступает в неравный бой с чудовищной тиранической «системой». И с треском проигрывает этот бой.

«Тёмный рыцарь» (2008)

Прекрасная роль покойного Хита Леджера. В финале фильма Бэтмен проигрывает бой силам зла. Сюжетный поворот в финале картины заслуживает настоящих оваций!

«Ребёнок Розмари» (1968)

А тут сюжет строится вокруг, ни много ни мало, сына ДЬЯВОЛА! Вот так поворот. Когда в игре такой серьёзный дядя, у добра нет шансов.

«Пила» (2003)

В каждой части зло побеждает. Причём почти без борьбы. Это особенность всей франшизы. Первые фильмы в художественном плане, конечно, получше, но и более поздние картины вполне можно смотреть. Рекомендуем.

«12 обезьян» (1995)

Будущее. Большая часть населения Земли погибла от страшного вируса. Учёные отправляют одного уголовника в прошлое, чтобы он помог предотвратить глобальную катастрофу. Он честно старается, но в итоге ничего не получается.

«Семь» (1995)

В финальной сцене этой необычной картины получается, что не побеждает никто – обе стороны проигрывают. Мощный сюжет + офигенная актёрская игра!

P.S.

А вот концовка одной из очень немногих серий «Тома и Джери», где кот побеждает! Признайтесь, вы тоже всегда болели за бедолагу?