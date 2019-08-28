10 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года

Лето подходит к концу, а значит пора подумать о том, как лучше коротать долгие хмурые осенние вечера. Мы вам поможем. Вот 10 фильмов, которые выйдут в этом году и не дадут скучать – есть на любой вкус:
Прачечная – 18 октября
Стивен Содерберг решил окунуться в политику и снял фильм о журналистах, которые суют носы в пресловутое «Панамское досье». В ролях одни звёзды – Антонио Бандерас, Гари Олдман, Мэрил Стрип, Шэрон Стоун.
Меня зовут Долемайт – 25 октября
Фильм-биография Руди Рэя Мура, звезды кино исключительно для чёрных. Он жил и работал в 1970-х. В главной роли несравненный Эдди Мёрфи.
Король – 1 ноября
Исторический фильм о Генрихе V, короле Англии. Создатели не обещают крутых эффектов и масштабных батальных сцен, но при таком актёрском составе и так зайдёт – Роберт Паттинсон, Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе.
Предвестник землетрясения – 15 ноября
Фильм снят по мотивам романа Сюзанны Джонс. Главную героиню, молодую девушку обвиняют в убийстве своей подруги. В ролях – Алисия Викандер и Райли Кио.
Клаус – 15 ноября
Анимационное кино про чудаковатого почтальона, который отправляется на работу в отдалённое селение. Там он встречает престранного игрушечного мастера…
Ирландец – 27 ноября
Отличная драма о криминальной среде США в период после войны. Главный герой, ветеран войны, пытается сделать хоть что-то. И кое-что получается. Режиссёр – Мартин Скорсезе. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро и Аль Пачино. ВАУ!
Я потерял своё тело – 29 ноября
Время артхауса. Мультипликационный фильм с нестандартным сюжетом. Главный герой – отрубленная рука, которая сбежала из лаборатории и стремится найти своё тело. В Каннах в этом году картина получила «Золотую пальмовую ветвь».
Атлантика – 29 ноября
Грустная история любви девушки Ады и парня Сулеймана. Им вместе быть не суждено. Социально-политическая драма, которая действительно вышибает скупую мужскую слезу. Режиссёр – Мати Диоп.
Брачная история – 6 декабря
Герои Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон переживают мучительный бракоразводный процесс. Нервно истощённые люди готовы на крайности.
Два Папы – 20 декабря
Исторический фильм о совсем недавних событиях. Картина описывает процесс избрания Папы Римского Франциска, который несколько лет назад сменил Бенедикта XVI на троне Святого Петра. По слухам, его пришлось уговаривать. Энтони Хопкинс бесподобен!
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