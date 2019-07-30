Самые красивые вокзалы мира

Вокзалы часто становятся отправной точкой путешествий или даже новых глав в жизни.
Уже поэтому эти объекты инфраструктуры достойны внимания. Мы нашли для вас самые интересные, красивые и эффектные вокзалы со всего мира:
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Центральный вокзал Нью-Йорка (США)
Вокзал начала функционировать в 1913 году. С тех пор он оброс городскими легендами, традициями и засветился в десятках фильмов. Само здание имеет двухуровневую конструкцию, а окна зала ожидания больше напоминают готический храм, нежели современное мирское сооружение.
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Льеж-Гийемен (Бельгия)
Это здание ультра-современной внешности видно практически из любой точки бельгийского городка Льеж. Вокзал считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Европы. Отсюда идут поезда в Британию, Скандинавию, центральную и восточную Европу. Функционировать начал ещё в XIX веке. За это время пережил несколько тотальных перестроек, а современный вид приобрёл в 2009-м.
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Станция Токио (Япония)
Вокзал располагается в восточной части японской столицы. В день через него проходит более четырёх тысяч поездов. Стилистически здание представляет собой кусочек архитектуры начала XX века, прямо посреди сверхсовременного мегаполиса.
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Центральный вокзал Антверпена (Бельгия)
Ещё один «бельгиец» в нашем списке. Фасад здания напоминает дворец в стиле необарокко. Изнутри это классический европейски вокзал с ангароподобной крышей. При строительстве и отделки использовали более 20 видов природного камня.
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Западный вокзал Пекина (КНР)
Вокзал достаточно молод – был сдан в эксплуатацию в 2006 году. При проектировании инженеры решили использовать новейшие достижения европейской инженерии, при этом не отступая от традиций.
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Сан-Панкрас, Лондон (Великобритания)
В таком городе, как Лондон, любое общественное здание представляет собой величественное произведение архитектурного искусства. Туристы всего мира смотрят на него с открытыми ртами. Даже жалко, что большинство гостей Британии въезжают в страну по воздуху. Здание пережило несколько реставраций, но англичане верны стилю, и фасад из красного кирпича остаётся прежним.
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Сиркеджи, Стамбул (Турция)
Конечная точка знаменитого Восточного экспресса. Сюда прибывали поезда со всей Европы. Здесь начинался загадочный Восток, как говорили в XIX веке. И фасад, и интерьер здания пропитан восточным колоритом.
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Аточа. Мадрид (Испания)
Испанцы давно известны путешественникам, как люди, не боящиеся экспериментов. Они не только хранят свои тысячелетние традиции (как французы, немцы или англичане), но и смело смотрят в будущее. Железнодорожный вокзал Аточа встречает гостей столицы тропическим садом и бассейном с черепахами.
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Юнион-Стейшн, Лос-Анджелес (США)
И вновь испанские мотивы. Старинное здание строилось ещё при испанском колониальном господстве в этой части Америки, а позже сюда органично вписались элементы ар-деко.
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Сан-Бенту, Порту (Португалия)
Процесс внутренней отделки и росписи занял одиннадцать лет. Фасад здания впитал в себя лучшие традиции французского зодчества второй половины XIX века.
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Вокзал Куала-Лумпур (Малайзия)
Главный железнодорожный узел Юго-Восточной Азии походит на сказочный дворец. Здание выстроили в начале прошлого столетия, но и сегодня вокзал является весьма комфортабельным.
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Центральная станция Хельсингфор, Хельсинки (Финляндия)
Старинное здание помнит ещё первую мировую войну, когда его использовали как госпиталь. Сегодня это современный вокзал, «вооружённый» по последнего слову техники.
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Gare de Strasbourg-Ville (Франция)
Построили вокзал ещё в 1883, когда Страсбург был в составе Германии. С тех пор он частично устарел, но в 2007 году его обновили и «накрыли» стеклянным куполом. Смотрится просто космически.
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Станция Канадзава (Япония)
Вокзал оборудовали в здании, которое раньше было дворцом. Потому поначалу консервативные японцы не очень жаловали новый вокзал, однако с годами они всё же прониклись к нему симпатией – настолько удачным получилось здание с деревянными колоннами из деревянных брусьев.
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Саутерн-Кросс, Мельбурн (Австралия)
Волнистая кровля мельбурнского вокзала поддерживается Y-образными колоннами. В просторном зале ожидания путешественники могут полюбоваться комплексом полотен на тему истории транспорта зелёного континента.
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Чхатрапати-Шиваджи, Мумбаи (Индия)
Настоящая жемчужина Индии. Здание выглядит не хуже затерянных в джунглях дворцов. Над внутренним убранством и фасадом трудились самые талантливые художники британской Индии, а вдохновение они черпали из богатой истории страны – мусульмане моголы, индуисты, англичане.
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