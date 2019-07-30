Самые красивые вокзалы мира

Вокзалы часто становятся отправной точкой путешествий или даже новых глав в жизни.

Уже поэтому эти объекты инфраструктуры достойны внимания. Мы нашли для вас самые интересные, красивые и эффектные вокзалы со всего мира:

Центральный вокзал Нью-Йорка (США)

Вокзал начала функционировать в 1913 году. С тех пор он оброс городскими легендами, традициями и засветился в десятках фильмов. Само здание имеет двухуровневую конструкцию, а окна зала ожидания больше напоминают готический храм, нежели современное мирское сооружение.

Льеж-Гийемен (Бельгия)

Это здание ультра-современной внешности видно практически из любой точки бельгийского городка Льеж. Вокзал считается одним из крупнейших железнодорожных узлов Европы. Отсюда идут поезда в Британию, Скандинавию, центральную и восточную Европу. Функционировать начал ещё в XIX веке. За это время пережил несколько тотальных перестроек, а современный вид приобрёл в 2009-м.

Станция Токио (Япония)

Вокзал располагается в восточной части японской столицы. В день через него проходит более четырёх тысяч поездов. Стилистически здание представляет собой кусочек архитектуры начала XX века, прямо посреди сверхсовременного мегаполиса.

Центральный вокзал Антверпена (Бельгия)

Ещё один «бельгиец» в нашем списке. Фасад здания напоминает дворец в стиле необарокко. Изнутри это классический европейски вокзал с ангароподобной крышей. При строительстве и отделки использовали более 20 видов природного камня.

Западный вокзал Пекина (КНР)

Вокзал достаточно молод – был сдан в эксплуатацию в 2006 году. При проектировании инженеры решили использовать новейшие достижения европейской инженерии, при этом не отступая от традиций.

Сан-Панкрас, Лондон (Великобритания)

В таком городе, как Лондон, любое общественное здание представляет собой величественное произведение архитектурного искусства. Туристы всего мира смотрят на него с открытыми ртами. Даже жалко, что большинство гостей Британии въезжают в страну по воздуху. Здание пережило несколько реставраций, но англичане верны стилю, и фасад из красного кирпича остаётся прежним.

Сиркеджи, Стамбул (Турция)

Конечная точка знаменитого Восточного экспресса. Сюда прибывали поезда со всей Европы. Здесь начинался загадочный Восток, как говорили в XIX веке. И фасад, и интерьер здания пропитан восточным колоритом.

Аточа. Мадрид (Испания)

Испанцы давно известны путешественникам, как люди, не боящиеся экспериментов. Они не только хранят свои тысячелетние традиции (как французы, немцы или англичане), но и смело смотрят в будущее. Железнодорожный вокзал Аточа встречает гостей столицы тропическим садом и бассейном с черепахами.

Юнион-Стейшн, Лос-Анджелес (США)

И вновь испанские мотивы. Старинное здание строилось ещё при испанском колониальном господстве в этой части Америки, а позже сюда органично вписались элементы ар-деко.

Сан-Бенту, Порту (Португалия)

Процесс внутренней отделки и росписи занял одиннадцать лет. Фасад здания впитал в себя лучшие традиции французского зодчества второй половины XIX века.

Вокзал Куала-Лумпур (Малайзия)

Главный железнодорожный узел Юго-Восточной Азии походит на сказочный дворец. Здание выстроили в начале прошлого столетия, но и сегодня вокзал является весьма комфортабельным.

Центральная станция Хельсингфор, Хельсинки (Финляндия)

Старинное здание помнит ещё первую мировую войну, когда его использовали как госпиталь. Сегодня это современный вокзал, «вооружённый» по последнего слову техники.

Gare de Strasbourg-Ville (Франция)

Построили вокзал ещё в 1883, когда Страсбург был в составе Германии. С тех пор он частично устарел, но в 2007 году его обновили и «накрыли» стеклянным куполом. Смотрится просто космически.

Станция Канадзава (Япония)

Вокзал оборудовали в здании, которое раньше было дворцом. Потому поначалу консервативные японцы не очень жаловали новый вокзал, однако с годами они всё же прониклись к нему симпатией – настолько удачным получилось здание с деревянными колоннами из деревянных брусьев.

Саутерн-Кросс, Мельбурн (Австралия)

Волнистая кровля мельбурнского вокзала поддерживается Y-образными колоннами. В просторном зале ожидания путешественники могут полюбоваться комплексом полотен на тему истории транспорта зелёного континента.

Чхатрапати-Шиваджи, Мумбаи (Индия)

Настоящая жемчужина Индии. Здание выглядит не хуже затерянных в джунглях дворцов. Над внутренним убранством и фасадом трудились самые талантливые художники британской Индии, а вдохновение они черпали из богатой истории страны – мусульмане моголы, индуисты, англичане.