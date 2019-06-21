Самые крутые витражи мира – ТОП-10

Человеческие руки способны на волшебство!

Витражи чаще всего встречаются в религиозных зданиях, но это даже не важно. Главное, что рисунки из разноцветных стёкол смотрятся просто потрясающе, даже сегодня, в век высочайших технологий. А представьте, какое впечатление они производили на неграмотных предков!

Мы собрали для вас десять самых красивых витражей мира:

Альтенбергский собор (Германия)

В 30 км от известного на весь мир Кёльнского собора есть маленький городок с не менее крутым храмом. Недавно отреставрированные витражи заставят вас онеметь от восторга. При этом сам собор представляет собой великолепный образец готической архитектуры не только из-за витража. Рекомендуем посетить!

Часовня Сент-Шапель (Франция)

Витражи этой парижской часовни выполнены с преобладанием пурпурных оттенков. Туристы могут рассмотреть тут больше тысячи библейских сюжетов. Обязательно загляните сюда, если будете в Париже.

Концертный зал каталонской музыки (Испания)

Этот витраж встроен не в стену, а в потолок, что позволяет этому дворцу быть единственным в мире концертным залом с естественным освещением. Ясно виден знаменитый каталонский стиль.

Храм Иоанна Боско (Бразилия)

Этот бразильский храм славен своим витражом в синих тонах. При этом никаких сюжетов тут нет, просто красивейшее отступление от традиций.

Мечеть Насир-Оль-Мольк (Иран)

Эта мечеть в иранском городе Шираз называется «розовой» из-за цвета камня. Говорят, что любой увидевший это великолепие сразу же уверует в бога. Рекомендуется посещать рано утром – так солнечные лучи преломляются и окрашивают внутренности строения особенно эффектно.

Музей Эраван (Таиланд)

Этот музей и без витража обязателен к посещению для всех любителей искусства. Сам витраж является очень нетипичной для этого региона деталью, но это и не важно. Волшебный, огромный витраж раскрашивает стены и пол музея в красный, жёлтый и синий цвета.

Отель Гран Гуидад (Мексика)

Лобби этого отеля освещается сквозь гигантский сводчатый потолок из разноцветного стекла, а само здание построено в стиле арт-нуво. Кстати, отелю более ста лет, и он до сих пор вполне нормально функционирует.

Часовня на площади благодеяния (США)

Столица Техаса может похвастаться невероятным строением. Высокий потолок часовни украшен уходящими по спирали окошками из цветного стекла – смотрится просто волшебно!

Собор Святого Себастьяна (Бразилия)

Этот собор построен в нетрадиционном стиле. По форме он напоминает пирамиду, как у майя. По содержанию же – это католический храм. Вертикальные витражи поднимаются на 60 метров.

Церковь Эль-Росарио (Сальвадор)

Эта церковь имеет полукруглую крышу и невероятной красоты витражи. Тысячи людей посещают одну из главных достопримечательностей столицы Сальвадора каждый год. Само здание достаточно молодо – построили его в 1971 году.