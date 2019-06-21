Лучшие фильмы про тюрьму – ТОП-12

Тюремная среда и арестантская недокультура всегда вызывала интерес со стороны киноделов.
И тут речь не только о России 90-х, нет. Флёр криминальной романтики ясно виден и в других странах. Представляем вашему вниманию лучшие фильмы, декорациями к которым служат самые разные тюрьмы.
Выстрел в пустоту (2015)
Прекрасный фильм о том, на что способен человек, чтобы выжить. Обычный офисный работник (Николай Костер-Вальдау), который никогда не был замаран чем-то криминальным, попадает в тюрьму. Чтобы остаться в живых ему приходится стать настоящим преступником.
Весёлые каникулы (2011)
Главный герой (Мел Гибсон) бежит в Мексику в надежде избежать правосудия. Но не тут-то было. Вместо отпущения всех грехов гринго получает кару – попадает в мексиканскую тюрьму. Сама подача имеет комедийные оттенки, хотя, если разобраться, ситуация очень и очень несмешная.
Зелёная миля (1999)
Не фильм, а легенда. Тут показана особая тюрьма – для смертников. Какое-то время перед электрическим стулом преступники проводят тут. Однажды сюда привозят ошибочно обвинённого человека, который обладает сверхъестественными возможностями.
Камера 211 (2009)
Вот для разнообразия европейский фильм, испанский. Главный герой – тюремный надзиратель, который из-за ошибки следствия сам становится заключённым. Судя по всему, в Испании нет так называемой «красной зоны», тюрьмы для бывших полицейских и прочих «погонников». А значит, отбывать срок ему придётся с теми же арестантами, кого он ещё недавно охранял.
Побег из Шоушенка (1994)
Ещё один культовый фильм. Главный герой (бухгалтер) ложно обвиняется в убийстве. Доказать свою невиновность не получается, и обычный человек попадает в жестокий мир тюрьмы, где его врагами становятся не только уголовники, но также коррупционер-директор тюрьмы и превышающие свои полномочия надзиратели.
Большой Стэн (2007)
Есть и комедия. Пройдоха-мошенник получает тюремный срок с отсрочкой исполнения. Наслушавшись рассказов о тюремных ужасах, он оставшееся до тюрьмы время (несколько месяцев) использует для того, чтобы обучиться приёмам самозащиты. Главная роль – Роб Шнайдер.
Эксперимент (2010)
Отличный фильм о гадливой сущности человеческой натуры. Учёные решили провести эксперимент. Обычных людей, добровольцев, случайным образом разделили на две группы – заключённые и надзиратели. В новой для себя роли каждый «раскрывается» по-своему. В главных ролях – Эдриан Броуди и Форрест Уитакер.
Законопослушный гражданин (2009)
Главный герой (Джеррард Батлер) теряет свою семью, но закон не торопится покарать преступников. И тогда отставной вояка берётся за дело сам – и отлично получается!
Жизнь Дэвида Гейла (2002)
Кевин Спейси и Кейт Уинслет рассказывают тяжелую историю человека, которого ошибочно приговорили к смертной казни.
Последний замок (2001)
Сюжет относительно прост. Заслуженный вояка-ветеран попадает в тюрьму. Осмотревшись, он замечает многочисленные нарушения режима и превышения должностных полномочий. Герой решает бросить вызов начальнику.
Побег из Алькатраса (1979)
Легендарная тюрьма на острове, где ещё Алькапоне сидел. Главный герой уверен в том, что даже отсюда можно сбежать. Собрав нескольких сообщников, он решается на невозможное.
Драка в блоке 99 (2017)
Главный герой пытается завязать с криминалом, но от этого дерьма не так-то просто отмыться.
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