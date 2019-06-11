Сюда никто не мечтает переехать.

На сегодняшний день в мире 195 стран, плюс те, независимость которых признали не все. Какие-то страны живут жирно и обильно, другие – скромно или даже нищенски. Низкое материально благосостояние чаще всего объясняется человеческим фактором – воруют. Но в причины вдаваться не будем, а лучше рассмотрим самые бедные страны мира. Ну, чтобы нам не казалось, что мы живём в дыре.

Бутан

Эта страна располагается в Гималаях. Большая часть территории государства находится на высоте от 3 км над уровнем моря. Разумеется, в таких условиях крайне трудно наладить эффективную транспортную сеть и слаженно работающую экономику. Для сельского хозяйства местность тоже малопригодна. А 20% территории и вовсе скрыта под толщей ледника. Одна из самых значимых отраслей так называемой «экономики» – продажа почтовых марок. При этом политически королевство зажато между двумя растущими гигантами – Китаем и Индией. Культурологически бутанцы ближе к индусам, а потом именно оттуда ждут помощи в строительстве, например, железной дороги. В данный момент её в стране нет вообще. Перспективы у страны весьма безрадостные – или и дальше гнить, или войти в состав Индии.

Папуа – Новая Гвинея

Островное государство, которое известно своими людоедами. Единственный регион с полезными ресурсами последние 40 лет бунтует, ввиду чего добыча невозможна. Ещё есть рыба, но в этом регионе цена на неё просто бросовая – очень высока конкуренция со стороны Филиппин, Индонезии, Вьетнама… С природной точки зрения тут рай для флоры и фауны, но экономику на документалках про цветастых птиц не построишь. Туристическая сфера кое-что приносит, но опять же – высока конкуренция со стороны соседей. Что дальше у этой бедной страны? Во-первых, отделение бунтующего региона, рано или поздно он получит независимость. Во-вторых, крайне трудная экономическая борьба. В-третьих, борьба с колоссальным уровнем преступности. В общем, не советуем вам туда ездить.

Лесото

Эта страна расположена как бы внутри ЮАР. Что явно препятствует для нормальной внешней торговли. Воды тут почти нет, а территория страны находится на высоте 1,5 км над уровнем моря. Выращивать что-то тут почти невозможно. Промышленности нет тем более. Есть, правда, алмазы и кое-какие руды, но из-за труднодоступности добывать сами они это добро не могут. Приходится приглашать иностранные компании, которые, разумеется, большую часть прибыли берут себе, оставляя аборигенам бусы и загаженную природную среду. Вероятно, в будущем страна войдёт-таки в состав ЮАР. Вопрос времени.

Гаити

Райский уголок, где нет ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни туристической сферы. В Карибском море есть куда более развитые страны – Ямайка, например. Даже Куба куда более успешна. А тут за более чем 100 лет независимости местное население непонятно как существует и чем занимается. Большая часть людей не умеют читать, дорог почти нет. Аэропорт – морально устарел ещё 50 лет назад. Преступность, конечно, дичайшая.

Нигер

Тру-Африка. 80% территории – пустыня. Кое-какая экономика держится на скудном сельском хозяйстве, плохонькой транспортной системе и кустарно-ремесленной промышленности. В стране только 5 крупных городов при относительно большой площади. Жить там почти невозможно.

Гайана

Эта южноамериканская страна представляет собой сочетание непроходимых джунглей и опасных болот. Нормального места для жизни людей почти нет. Есть кое-какие полезные ископаемые, но добраться до них весьма трудно, потому почти всегда нерентабельно. Добавьте к этому ещё и территориальные претензии соседних страны – Суринама и Венесуэлы. Местные жители всеми правдами и неправдами стараются убежать хоть куда-нибудь.