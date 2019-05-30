Сказки для взрослых – ТОП-5

Все мы, даже взрослые дядьки, любим сказки.
Иногда хочется чего-то сказочного, необычного, такого, чего нет в нашей опостылевшей серой действительности. Красивая, чуть мрачноватая сказка подчас кажется настоящим глотком свежего воздуха. И мы подобрали для вас пять фильмов, которые отлично справляются с задачей временного отрыва от реальности! Ну, понимаете… чтобы кукухой не поехать!
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Сонная лощина (1999)
Режиссёр – Тим Бёртон. Этого уже достаточно. Чтобы окончательно вас колеблющихся добить скажем ещё одно имя – Джонни Депп. Ну, теперь точно надо смотреть. Отличная история о всаднике без головы, которые, как кажется на первый взгляд, почти без разбора убивает людей в захолустном американском городишке. Персонаж Деппа старается раскрыть череду преступлений, попутно разгадав мотивы загадочного безголового убийцы.
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«Запределье» (2006)
Отличный фильм о воле к жизни. Изначально каскадёр старается на ходу придумать сказку для больной 5-летней девочки. Получается недурно. Но вскоре психологическая помощь потребуется ему самому.
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«Лабиринт Фавна» (2006)
Ещё один мега-крутой режиссёр – Гильермо дель Торо. Испания времён Второй мировой войны. Маленькая девочка однажды находит прямо у своего дома вход в волшебный лабиринт, где она знакомится с Фавном. Отличная, атмосферная картина для тех, у кого ещё живо воображение.
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«Суинни Тодд…» (2007)
Опять Тим Бёртон и опять Джонни Депп. Уж очень крут их союз. Главный герой когда-то был счастлив в браке и профессиональной жизни (он работал брадобреем). Но завистливый судья отправляет его в тюрьму. Герою удаётся сбежать и вернуться в город под чужим именем. Свою семью он не находит, но у него есть шанс дождаться мести.
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«Форма воды» (2017)
История любви обыкновенной девушки и человека-амфибии. Автор истории – вновь Гильермо дель Торо. Водоплавающего парня держат взаперти и ставят жестокие эксперименты, но однажды влюбившаяся девушка решается помочь ему сбежать.
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