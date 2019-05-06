Самые страшные рок-группы – ТОП-9

Музыкальные коллективы, исполняющие композиции в некоторых ответвлениях стиля «рок», нередко уделяют огромное внимание своему внешнему виду и сценическому образу.

Специфическое звучание (знатоки называют его «тяжёлым) предъявляет особые требования и к внешнему виду исполнителей. И у некоторых настолько хорошо получается перевоплощаться, что такого «музыканта» очень не хочется встретить поздно вечером в тёмном подъезде.

KISS

Этих ребят многие называют пионерами тяжёлого рока. Нет, были наркоманы и до них, но именно эти товарищи сделали музыку такого толка действительно известной и даже популярной. Их чёрно-белый гримм сейчас смотрится если не страшно, то хотя бы интересно.

Mortiis

А вот эти норвежцы уже куда лучше могут напугать бабок около подъезда. Тут не только простой гримм, но и накладные уши и носы – парни явно косят под троллей. И получается неплохо! Музончик они выдают тоже на уровне – любители ценят.

Lordi

Этих, наверное, знают все. Победители Евровидения 2006 года. Эти финские говнари пошли ещё дальше – они не только красят лица, но и серьёзно вкладываются в костюмы. Вы только посмотрите – зомби-демоны какие!

Shinning

А вот эти шведы пострашнее будут. Вместо черепов, костей и демонической рогов они носят на голове полиэтиленовые пакеты, а своё творчество именую «суицидально-депрессивный блэк-металл». На сцене они наносят себе порезы и в каждой второй песне рассказывают о самоубийстве.

Slipknot

Хватит скандинавов. Вот вам американцы. Начнём с того, что название означает «петля» или «удавка». Начало неплохое. Их образ – сумасшедшие полу-маньяки. На сцене они облачаются в комбинезоны, которые походят на тюремную робу и костюм мусорщиков одновременно, и маски. Иногда выглядит жутко. Школьницам нравится.

Mayhem

Опять норвежцы и опять олдскул. Эти современные викинги вышли на сцену ещё в конце 80-х. А уже в начале девяностых вокалист покончил жизнь самоубийством, а через пару лет прикончили основателя группы. На какое-то время группа распалась, но потом они восставили из г…. пепла. Пепел, как известно, не тонет.

The Berzerker

Эти австралийцы выступают исключительно в масках каких-то монстров. Музыка у них тоже не слишком «живая».

Mushroomhead

Эти янки полегче. Гримм отличный, но музыка не такая «тонкая» – ребята активно делают интервенции в другие стили и с большим талантом организуют сценические представления. Без говна и крови.

Dark Funeral

Эти шведы позиционируют себя как нечто среднее между восставшими мертвецами и демонами ада. Образы достаточно страшные, маленьким детям не показывайте их.