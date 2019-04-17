Вырезанный персонаж из «Властелина колец»

Знаменитая трилогии «Властелин колец», как известно, получилась очень длинной, и киношникам пришлось вырезать многие сцены.
В том числе и эту единственную сцену, где появлялся один весьма интересный персонаж. Зовут его Глашатай Саурона или Уста Саурона. Он настолько предан хозяину, что своё прошлое и даже имя вовсе позабыл. Появиться он должен был в конце третьей части. Армия людей и эльфов победила под Минас Тиритом и двинулась в Мордор, чтобы добить силы тьмы.
У ворот пограничной крепости героев и встретил этот яркий персонаж с не слишком приятной внешностью. Глашатай бросает Гендальфу кольчугу Фродо в качестве доказательства мучительной гибели последнего. Также он успевает сказать Арагорну, что чтобы стать королём, недостаточно перековать сломанный эльфийский меч. Король Гондора в гневе сносит «красавчику» голову и уверяет остальных в том, что злойдей лжёт, и Фродо жив.
Что было дальше, все мы знаем. Кольцо в конце концов исчезает в жерле Огненной горы, Саурон погибает и настаёт мир – Средиземье спасено.
Кстати, создателям пришлось вырезать ещё много других интересных сцен. В частности, в прокатную версию не вошла сцена, когда Гендальф чуть не погиб в руинах Осигилиата. Чародея спасает только сигнал об отступлении.
Ещё одна сцена – гибель Сарумана. Если смотреть только стандартную версию, то вообще непонятно куда делся этот злой старикан. Он оказывается запертым на своей башне… а вот что было дальше.
Как видим, тут закончил свой путь ещё один герой. Весьма приятной наружности.
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