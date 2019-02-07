Что посмотреть в Измайлово

Район на востоке Москвы позволяет отдохнуть от пыли и суеты мегаполиса. В Измайлово вы найдёте множество интересных объектов, которые порадуют и любителей старины, и приверженцев экотуризма, и адептов активного отдыха.

Мостовая Башня, Покровский Собор и Измайловский остров

Измайловский остров – небольшой кусочек суши, окружённый со всех сторон водами двух прудов и реки Серебрянка. В разное время тут жили разные дворянские семьи. Самая известная – Романовы XVII века. Тут рос Пётр I, тут на скромном ботике он учился азам навигации и мореходства. Позже этот ботик перевезли в Петербург и стали величать «дедушкой русского флота». Сегодня тут музей-заповедник. Он открыт для посещения с 1 апреля по 31 октября с 7 часов утра до полуночи. С 1 ноября по 31 марта время работы иное – 8-21. На территории заповедника целый ряд музеев для детей и взрослых. В течение года (особенно летом) тут проходит огромное количество мероприятий – выставки, мастер-классы, представления, экскурсии, концерты. Цены – весьма демократичные. Их можно найти тут.

Покровский собой, как считается, заложили в честь рождения Петра Алексеевича Романова. Выполнен он из кирпича, а фасад украшен полихромными изразцами. А вот внутри храм не слишком ярко – всё скромно, но со вкусом. Лишь по некоторым редким деталям можно догадаться, что это церковь царской усадьбы. Позже храм был прикреплён к дому инвалидов наполеоновских войн. В советское время в здании сначала было овощехранилище, потом склад электротехнической продукции, а затем и вовсе концертный зал. К своей изначальной функции собор вернулся в 90-х. Сегодня у храма есть даже свой сайт.

Мостовая башня в конце XVII века защищала въезд на Измайловский остров. Сама башня состоит из трёх ярусов (почти как зиккурат). На первом располагались караульные помещения стрельцов, на втором – комнаты для приёма гостей, а третий ярус был колокольней для Покровского собора, который располагается совсем рядом. В советское время тут обустроили коммунальные квартиры для рабочих авиационного завода «Салют». Теперь же это музей. С 2008 года работает постоянная экспозиция изразцов разных эпох и оборудования для их изготовления.

Адрес: городок имени Баумана, 1.

Измайловский кремль

Ещё один грандиозный объект, который обязательно стоит посетить в Измайлово – Измайловский Кремль. Из всех мест, что можно посмотреть в Измайлово, это, пожалуй, самое интересное. Это культурно-архитектурный комплекс. Да, тут нет аутентичных строений, это всё новодел, но от этого он не становится менее крутым. Строительство было завершено в 2003 году и с тех пор деревянные храмы и теремы увидели не один миллион открытых от восторга ртов. На территории располагается самый высокий деревянный храм Москвы – храм Святителя Николая, 46 метров. На колокольне есть смотровая площадка, откуда открывается сказочный вид.

Также на территории есть ЗАГС («Дворец Счастья»). Самые ярые любители русской старины могут заключить тут брак. Ещё тут десятки больших и малых музеев – музей хлеба, музей невоспитанных детей, музей Российского флота, музей пластилиновых миниатюр, музей анимации, музей русской игрушки, музей истории водки (оп-оп-оп, любители старины заинтересовались) и т.д. Для туристов открыты дюжины сувенирных магазинчиков и лавок. У кремля, разумеется, есть сайт.

Адрес – Измайловское шоссе, 73Ж. (м. Партизанская)

Измайловский парк

Вплотную к Измайловскому острову примыкает Измайловский парк. В царское время тут был зверинец. Далее, в 1930-х его переименовали в парк имени Сталина. Тогда тут был театр, парашютная вышка, кинотеатр. Планировали построить и одноимённый стадион, но началась война, и от идеи отказались. Теперь парк вновь называется Измайловским, и это особая эко-территория. Тут находится опытная пасека, плотина пруда, где Пётр плавал на ботике. Современные посетители найдут также колесо обозрения, небольшую выставку военной техники, клумбы, беседки, лавочки, аллеи. Кстати, стадион так и не построили, но на его месте располагается бункер, куда сейчас водят экскурсии (ежедневно с 10 до 18).

Адрес – народный проспект, 17.

Конноспортивный клуб «Измайлово»

Этот клуб в современном виде стал первым в стране. Открыт он был в 1935 году. Инициатором учреждения этого объекта стал легендарный маршал Семён Будённый. Так сложилось, что он там так ни разу и не побывал, но это и не важно. Советский символизм заключался в том, что до революции верховой езде учили только дворян и офицеров, а теперь (с 1935) даже крестьяне могли освоить эту науку. Сам клуб представляет собой комплекс зданий (конюшни, административный корпус, склад фуража, казармы), загоны, плац, площадь, крытые манежи. Во время ВОВ почти все воспитанники вместе с конями отправились на фронт, а территория клуб была укреплена для возможной обороны. Лишь к 1953 году закончился ремонт и демонтаж противотанковых рвов и окопов.

Сегодня тут занимаются и высококлассные спортсмены, и простые любители верховой езды и лошадей. Говорят, что сам Михаил Боярский тренировался тут перед съёмками «Мушкетёров». На территории клуба есть и детский «отдел» – детская площадка и пони-клуб.

Официальный сайт.

Адрес: Шоссе Энтузиастов, 31Д.

Где остановиться в Измайлово

Разумеется, осмотреть весь район Измайлово за один день вас не удастся, даже если вы будете спешить. Потому желательно остановиться тут на несколько дней. Вот где это можно сделать, наша подборка:

«Шкатулка»

Эта гостиница располагается в непосредственной близости от «Измайловского Кремля». Интерьеры и угощения тут выполнены в стиле русской старины.

«Вега Измайлово»

Этот отель расположен рядом с Измайловским парком. В здании отеля два ресторана и фитнес-клуб. Номера гостиницы оснащены по последнему слову бытовой техники.

«Измайлово Гамма»

Трёхзвёздочный отель. На территории есть сауна, фитнес-центр, несколько ресторанов. До Измайловского Парка отсюда около трёх километров – идеально для утреннего или вечернего моциона.

«Альфа Измайлово»

Этот отель находится в зелёной зоне Измайловского парка. В непосредственной близости станция метро «Партизанская». В отеле помимо стандартных удобств есть зарядная станция для электромобилей.

Также в этом районе много вариантов подешевле – апартаменты, хостелы. Лучше всего смотреть на booking.com или airbnb.ru