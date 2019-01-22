«Игра Престолов», «Звёздные Войны» и другие самые ожидаемые сериалы 2019 года

В последние годы качество и популярность многосерийных фильмов заметно выросли. Теперь само слово «сериал» уже не является ругательным в среде киноманов. В 2019 году мы с нетерпением ждём не только «Игру Престолов» и «Звёздные Войны», но и множество других шоу, которые помогут нам скоротать не один вечер.

В нашем списке сериалы всех жанров – фентези, боевики, комедии, драмы.

Атланта (Atlanta)

Дональд Гловер – талантливый артист, и его сериал «Атланта» может стать одним из самых успешных в киноистории США, если он продолжит в том же духе. Главные герои – двоюродные братья, которые стараются добиться успеха в сфере музыки, точнее в сфере рэпа. Сюжет изобилует непредсказуемыми поворотами, смешными, грустными и даже страшными моментами – всё, как в жизни. Пока вышло только два сезона, и в 2019 мы ждёт третий. Дату пока не называют.

Чёрное зеркало (Black Mirror)

В конце 2018 года вышел интерактивный фильм «Чёрное Зеркало: Брандашмыг», который стал прологом к пятому сезону сериала «Чёрное Зеркало». Прошлый сезон включал в себя и драматичные эпизоды и более позитивные. Очевидно, создатели не хотят запирать себя в рамках одного жанра, хотя весь проект, в общем, остаётся больше драмой. Никогда ещё мы так не радовались надвигающейся меланхолии и депресии.

Конь БоДжек (BoJack Horseman)

Герой этого сериала – антропоморфный конь со склонностью к алкоголизму, который заставляет окружающих смеяться. Первый анимационный комедийный фильм в семействе Netflix. По ходу сюжета затрагиваются такие не совсем смешные темы, как зависть, депрессия, насилие. В пятом сезоне БоДжек увлёкся болеутоляющими, что обернулось непредсказуемыми последствиями. Сериал развивается, и создатели вовлекают в него всё новые и новые темы. В 2019 начнётся 6 сезон. Не пропустите.

Бруклин девять-девять (Brooklyn Nine-Nine)

В этом сериале зрителю предстоит наблюдать за жизнью и работой опытного, но не слишком уравновешенного детектива Джейка Перальта и тем, как постоянно спорит и скандалит со своим начальником. В США премьера прошла 10 января. Ждём перевод на русский.

Уловка-22 (Catch-22)

Сюжет основан на роман Джозефа Хеллера и представляет собой сатирическую историю капитана Джона Йоссариана, пилоте бомбардировщика B-25, которое уверен, что все хотят его убить. Режиссировать весь проект будет известный актёр Джордж Клуни, который отвёл себе в сериал также небольшую роль. Это первый мини-сезон.

Devs

Алекс Гарланд за последние десять лет дал сразу два научно-фантастических шедевра – «Из машины» и «Аннигиляция». В этом коротком сериале речь пойдёт о таинственных событиях в технологическом концерне. Главный герой – девушка-инженер Лили Чан, которая пытается выяснить все обстоятельства убийства её парня.

Игра Престолов (Game of Thrones)

В этом году выходит финальный сезон самого успешного и эпичного сериала за всю историю телевидения. Говорят, это будет горько-сладкая история. Как вы, наверное, уже поняли, белые ходоки вторгаются в мир людей, а Джон Сноу, Дейнерис и ещё десяток героев стараются выработать план победы. Давно уже кто-то слил сюжет. Возможно, он окажется правдой. Или нет. Если да, то в живых останутся Тирион, Санса, Арья, Джендри, Сэм с Лили, Миссандея, Яра. На железном троне в конце концов будет дочь Джона и Дени под регентством Тириона. Не ругайтесь за спойлерство, возможно, всё неправда. Первый эпизод выйдет 14 апреля.

Охотник за разумом (Mindhunter)

Второй сезон. Первый был снять в 2017 Дэвидом Финчером. В сезоне будет 8 эпизодов. Сюжет переместится ближе к 1979 году и охватит убийства детей в Атланте. Также мы увидим историю двух серийных убийц – Чарльза Мэнсона и Дэвида Берковица.

Рик и Морти (Rick and Morty)

Это один из самых умных и одновременно сумасшедших мультфильмов, которые мы видели в последние годы. Это один из самых смертоносных сериалов на ТВ. В среднем тут 26,1 убийства в серии. Мы без ума от вышедших трёх сезонов и с нетерпением ждём четвёртый.

Звёздные Войны: Мендалорец (Star Wars: Mandalorian)

Теперь у поклонников франшизы будет отдельный проект о Бобе Фетт, наёмнике из далёкой галактики. Хронологически история будет разворачиваться после падения Империи, но до возвышения Первого Ордена. Главный герой – одинокий стрелок, которого сыиграет Педро Паскаль.

Очень странные дела (Stranger Things)

Сверхпопулярный серил от Netflix на пороге третьего сезона. Очень необычно и очень крутой проект. Стилистически он переполнен отсылок к массовой культуре 80-х и 90-х, плюс пародии и приколы над популярными фильмами Спилберга, Линча, Лукаса, фильмам по Стивену Кингу. Выход состоится 4 июля.

Конец ***го мира (The End of the F***ing World)

Этот сериал был номинирован на Эмми. Сюжет нового сезона начнётся именно там, где закончился первый. Странные приключения двух психов полюбились зрителям, и продолжения ждут очень многие. История в духе комиксов Чарльза Форсмана.

Прохождение (The Passage)

В результате секретного эксперимента правительства США группа заключённых-смертников становятся опасными вампирами. Единственный шанс остановить их – попросить помощи у девочки-сироты. Сюжет основан на серии романов Джастина Кронина. Первый эпизод уже вышел, ждём перевод.

Каратель (The Punischer)

От первого сезона не все были в восторге, но исполнитель главной роли (Фрэнка Касла) Джон Бернтал показал себя с лучшей стороны. Отличительной чертой этого проекта является большое количество взрослых, жестоких сцен, какие редко встретишь в марвеловских полумультиках. Первый эпизод второго сезона вышел в США 18 января. Ждём русский дубляж.

Сумеречная зона (The Twilight Zone)

Если вы видели «Прочь», то наверняка увидите сходство. Джордан Пил является давним и горячим поклонником олдскульной «Сумеречной Зоны» 50-60-х годов. Это история о вполне обычных людях, которые попадают в очень необычные условия. Можно быть уверенными, что Пил не испоганит хоррор-классику.

Академия Амбрелла (The Umbrella Academy)

Сюжет представляет собой более крепкую и мрачную версию «Людей Икс». Члены расформированной команды мутантов собираются вновь, чтобы спасти мир после смерти своего приёмного отца. Новый, неотшлифованный, освежающий взгляд на мир супергероев. Первый эпизод ждём 15 февраля.

Настоящий детектив (True Detective)

Третий сезон криминальной драмы. Отставной детектив берётся помочь снять документальный фильм о старом преступлении, которое так и не было раскрыто. Увлекательная история придётся по вкусу любителям поломать голову. Сериал уже пошёл в США (с 13 января). Ждём перевод на русский.

Хранители (Watchmen)

Хранители – культовый комикс. В 2009 году вышел очень достойный фильм Зака Снайдера. Новый проект обещает быть не менее интересным. Деталей пока нет, только имена актёров – Регина Кинг, Джереми Айронс, Абдул-Матин II, Дон Джонсон. Ждём!

Мир дикого Запада (Westworld)

Сериал произведён на основе фильма 1973 года. Первые два сезона показали, что ни сюжет, ни актёрская игра, ни операторская работа не разочаруют любителей киноклассики. В конце года ждём третий сезон.

Реальные упыри (What We Do in the Shadows)

В 2014 году вышел весёлый фильм о непростой жизни вампиров в современном мире. Поклонники требовали продолжения. И вот оно. Главные герои – три вампира, соседи по комнате на протяжении сотен лет. Выход ориентировочно произойдёт весной. А пока посмотрите ещё раз фильм 2014 года.