«Игра Престолов», «Звёздные Войны» и другие самые ожидаемые сериалы 2019 года

В последние годы качество и популярность многосерийных фильмов заметно выросли. Теперь само слово «сериал» уже не является ругательным в среде киноманов. В 2019 году мы с нетерпением ждём не только «Игру Престолов» и «Звёздные Войны», но и множество других шоу, которые помогут нам скоротать не один вечер.
В нашем списке сериалы всех жанров – фентези, боевики, комедии, драмы.
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Атланта (Atlanta)
Дональд Гловер – талантливый артист, и его сериал «Атланта» может стать одним из самых успешных в киноистории США, если он продолжит в том же духе. Главные герои – двоюродные братья, которые стараются добиться успеха в сфере музыки, точнее в сфере рэпа. Сюжет изобилует непредсказуемыми поворотами, смешными, грустными и даже страшными моментами – всё, как в жизни. Пока вышло только два сезона, и в 2019 мы ждёт третий. Дату пока не называют.
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Чёрное зеркало (Black Mirror)
В конце 2018 года вышел интерактивный фильм «Чёрное Зеркало: Брандашмыг», который стал прологом к пятому сезону сериала «Чёрное Зеркало». Прошлый сезон включал в себя и драматичные эпизоды и более позитивные. Очевидно, создатели не хотят запирать себя в рамках одного жанра, хотя весь проект, в общем, остаётся больше драмой. Никогда ещё мы так не радовались надвигающейся меланхолии и депресии.
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Конь БоДжек (BoJack Horseman)
Герой этого сериала – антропоморфный конь со склонностью к алкоголизму, который заставляет окружающих смеяться. Первый анимационный комедийный фильм в семействе Netflix. По ходу сюжета затрагиваются такие не совсем смешные темы, как зависть, депрессия, насилие. В пятом сезоне БоДжек увлёкся болеутоляющими, что обернулось непредсказуемыми последствиями. Сериал развивается, и создатели вовлекают в него всё новые и новые темы. В 2019 начнётся 6 сезон. Не пропустите.
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Бруклин девять-девять (Brooklyn Nine-Nine)
В этом сериале зрителю предстоит наблюдать за жизнью и работой опытного, но не слишком уравновешенного детектива Джейка Перальта и тем, как постоянно спорит и скандалит со своим начальником. В США премьера прошла 10 января. Ждём перевод на русский.
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Уловка-22 (Catch-22)
Сюжет основан на роман Джозефа Хеллера и представляет собой сатирическую историю капитана Джона Йоссариана, пилоте бомбардировщика B-25, которое уверен, что все хотят его убить. Режиссировать весь проект будет известный актёр Джордж Клуни, который отвёл себе в сериал также небольшую роль. Это первый мини-сезон.
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Devs
Алекс Гарланд за последние десять лет дал сразу два научно-фантастических шедевра – «Из машины» и «Аннигиляция». В этом коротком сериале речь пойдёт о таинственных событиях в технологическом концерне. Главный герой – девушка-инженер Лили Чан, которая пытается выяснить все обстоятельства убийства её парня.
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Игра Престолов (Game of Thrones)
В этом году выходит финальный сезон самого успешного и эпичного сериала за всю историю телевидения. Говорят, это будет горько-сладкая история. Как вы, наверное, уже поняли, белые ходоки вторгаются в мир людей, а Джон Сноу, Дейнерис и ещё десяток героев стараются выработать план победы. Давно уже кто-то слил сюжет. Возможно, он окажется правдой. Или нет. Если да, то в живых останутся Тирион, Санса, Арья, Джендри, Сэм с Лили, Миссандея, Яра. На железном троне в конце концов будет дочь Джона и Дени под регентством Тириона. Не ругайтесь за спойлерство, возможно, всё неправда. Первый эпизод выйдет 14 апреля.
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Охотник за разумом (Mindhunter)
Второй сезон. Первый был снять в 2017 Дэвидом Финчером. В сезоне будет 8 эпизодов. Сюжет переместится ближе к 1979 году и охватит убийства детей в Атланте. Также мы увидим историю двух серийных убийц – Чарльза Мэнсона и Дэвида Берковица.
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Рик и Морти (Rick and Morty)
Это один из самых умных и одновременно сумасшедших мультфильмов, которые мы видели в последние годы. Это один из самых смертоносных сериалов на ТВ. В среднем тут 26,1 убийства в серии. Мы без ума от вышедших трёх сезонов и с нетерпением ждём четвёртый.
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Звёздные Войны: Мендалорец (Star Wars: Mandalorian)
Теперь у поклонников франшизы будет отдельный проект о Бобе Фетт, наёмнике из далёкой галактики. Хронологически история будет разворачиваться после падения Империи, но до возвышения Первого Ордена. Главный герой – одинокий стрелок, которого сыиграет Педро Паскаль.
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Очень странные дела (Stranger Things)
Сверхпопулярный серил от Netflix на пороге третьего сезона. Очень необычно и очень крутой проект. Стилистически он переполнен отсылок к массовой культуре 80-х и 90-х, плюс пародии и приколы над популярными фильмами Спилберга, Линча, Лукаса, фильмам по Стивену Кингу. Выход состоится 4 июля.
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Конец ***го мира (The End of the F***ing World)
Этот сериал был номинирован на Эмми. Сюжет нового сезона начнётся именно там, где закончился первый. Странные приключения двух психов полюбились зрителям, и продолжения ждут очень многие. История в духе комиксов Чарльза Форсмана.
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Прохождение (The Passage)
В результате секретного эксперимента правительства США группа заключённых-смертников становятся опасными вампирами. Единственный шанс остановить их – попросить помощи у девочки-сироты. Сюжет основан на серии романов Джастина Кронина. Первый эпизод уже вышел, ждём перевод.
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Каратель (The Punischer)
От первого сезона не все были в восторге, но исполнитель главной роли (Фрэнка Касла) Джон Бернтал показал себя с лучшей стороны. Отличительной чертой этого проекта является большое количество взрослых, жестоких сцен, какие редко встретишь в марвеловских полумультиках. Первый эпизод второго сезона вышел в США 18 января. Ждём русский дубляж.
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Сумеречная зона (The Twilight Zone)
Если вы видели «Прочь», то наверняка увидите сходство. Джордан Пил является давним и горячим поклонником олдскульной «Сумеречной Зоны» 50-60-х годов. Это история о вполне обычных людях, которые попадают в очень необычные условия. Можно быть уверенными, что Пил не испоганит хоррор-классику.
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Академия Амбрелла (The Umbrella Academy)
Сюжет представляет собой более крепкую и мрачную версию «Людей Икс». Члены расформированной команды мутантов собираются вновь, чтобы спасти мир после смерти своего приёмного отца. Новый, неотшлифованный, освежающий взгляд на мир супергероев. Первый эпизод ждём 15 февраля.
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Настоящий детектив (True Detective)
Третий сезон криминальной драмы. Отставной детектив берётся помочь снять документальный фильм о старом преступлении, которое так и не было раскрыто. Увлекательная история придётся по вкусу любителям поломать голову. Сериал уже пошёл в США (с 13 января). Ждём перевод на русский.
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Хранители (Watchmen)
Хранители – культовый комикс. В 2009 году вышел очень достойный фильм Зака Снайдера. Новый проект обещает быть не менее интересным. Деталей пока нет, только имена актёров – Регина Кинг, Джереми Айронс, Абдул-Матин II, Дон Джонсон. Ждём!
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Мир дикого Запада (Westworld)
Сериал произведён на основе фильма 1973 года. Первые два сезона показали, что ни сюжет, ни актёрская игра, ни операторская работа не разочаруют любителей киноклассики. В конце года ждём третий сезон.
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Реальные упыри (What We Do in the Shadows)
В 2014 году вышел весёлый фильм о непростой жизни вампиров в современном мире. Поклонники требовали продолжения. И вот оно. Главные герои – три вампира, соседи по комнате на протяжении сотен лет. Выход ориентировочно произойдёт весной. А пока посмотрите ещё раз фильм 2014 года.
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