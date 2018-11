Лучшие компьютерные игры для настоящих мужчин

Мальчики растут, но их интересы с возрастом не очень сильно видоизменяются. Мужчины всё-так же играются с автомобилями, только уже не игрушечными, а настоящими, любят футбол или другие спортивные мероприятия. При выборе игрушек своему ребёнку/племяннику/внуку (нужное подчеркнуть) покупают то, во что бы сами с радостью поиграли, и продолжают играть в компьютерные или консольные игры. Мы решили разобраться, какие игры можно по праву считать самыми мужскими и какие из них очень даже популярны на сегодняшний день.

Военные стратегии

Изображение взято с Lutris.net

Наверное, большинство из вас на каком-то этапе своей жизни играли в Героев Меча и Магии, и многие из вас не догадывались, что самая свежая версия, часть 7, была выпущена не так давно – в 2015 году. Семь захватывающих серий, при этом последние оказались обреченными на провал из-за не очень качественной 3D графики, но настоящие мужчины продолжают играть и по сей день в «Героев». В эту же категорию можно добавить Age of Empires, Цивилизацию, Starcraft, Казаки. Военные стратегии позволяют в виртуальном мире доказать компьютерным существам, кто на самом деле умнее, хитрее и сильнее. В некоторые стратегии можно играть в многопользовательском режиме, тогда игра может затянутся на целые сутки и больше.

Карточные игры

Исторически сложилось, что в карточные игры любили играть знаменитые писатели, короли и даже французские аристократы, которые изобрели популярный блэкджек. На сегодняшний день для игры в блэкджек не нужно иметь друзей, достаточно просто иметь выход в интернет. Многие сайты предлагают сыграть в «двадцать одно» на деньги против других живых игроков, а точнее сказать против дилера в кругу других живых людей. Помимо блэкджека, очень много настоящих мужчин играют в покер, но самой популярной в России карточной игрой до сих пор остаётся «Дурак». В мобильных приложениях играют более 10 миллионов человек, если верить статистике Google Play.

Стрелялки

Изображение взято с StartitUp.sk

Если бы мы не упомянули Counter-Strike, или Call of Duty, то скорее всего наши читатели бы разорвали нас на части – естественно, не мало кто вырос в России играя в CS 1.6 в 2000е годы из подвального интернет клуба. Прелесть многопользовательских стрелялок заключалась в том, что ребята учились работать в команде, где у так же была возможность сказать: «Давай 1 на 1», при этом это означало сразиться в CS 1.6 один на один, а не решить вопрос через драку в реальной жизни. Настоящие мужчины любят стрелялки, оружие и милитари тематику, поэтому Counter Strike и схожие игры никогда не устареют.

Гоночные симуляторы

Need for Speed является самым культовым гоночным симулятором в рунете, и как мы уже упоминали в начале статье, всё что связано с машинами, это мужское. В Need for Speed любили играть многие из нас. Особый тюнинг автомобилей позволял выделяться из толпы, точно также как делают это сейчас настоящие мужчины со своими реальными автомобилями – тонировка, большие автомобильные диски, спортивный обвес и т.д. Помимо NFS, были ещё раллийные симуляторы, Gran Turismo, Forza Motorsport. Кто-то активно играл в Формула-1, или любил просто погонять на автомобилях внутри GTA, но и по сей день гоночные симуляторы очень популярны на консолях и компьютерах. Любовь к автомобилям у мужчин вечная!

Если вам не сложно, отпишитесь в комментариях, играете ли вы до сих пор в игры если вам за 25 и если да, то во что?