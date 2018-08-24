Походы для начинающих – полное руководство

Пешие походы в лес или горы – просто невероятно крутой тип физической активности. К сожалению, не так много людей знают о всех прелестях такое времяпрепровождении. Если вы относитесь к их числу, мы раскроем вам глаза и поможем начать. Итак, если вы решили отправиться в пеший поход, эта статья для вас.

Для начала

Начинающий, как правило, идёт в магазин… и там так много товаров, что просто разбегаются глаза. Это нормальная реакция новичка. И у нас для вас очень приятная новость – хождение в походы обходится очень дёшево по сравнению с другими видами спорта, особенно экстремальными. Чтобы начать, можно потратить совсем мало денег. Да, всегда можно потратить немалую сумму на сверхкрутое обмундирование и оборудование, но для начала нужен совсем небольшой набор инструментов и одежды.

Этап 1 – выбор партнёра

Начинать лучше в компании с единомышленником. Напарником может как опытный хайкер, так и новичок вроде вас. Есть плюсы и в первом, и во втором случае. Более опытный «походник» лучше знает маленькие тонкости. В случае непредвиденной ситуации он окажется куда более полезным товарищем. Новичок-партнёр же не заставить чувствовать себя неучем и нубом, плюс соревновательный момент в состязании в выносливости.

Этап 2 – оценка собственных сил

Важно максимально честно оценить свои силы, чтобы правильно спланировать поход. Желательно знать собственную выносливость – скорость в разное время года, «запас хода». Это критически важно для того, чтобы вовремя вернуться и не быть застигнутым ночью на полпути назад. Лучше запланировать чуть менее длинный путь, чем, как вам кажется, вам по силам. Не торопитесь увеличивать дистанцию. Учитывайте условия – погоду, ландшафт, растительность. 5-километровый поход может показаться слишком коротким, но если всё время нужно будет идти по густо поросшим холмам, то скорость хода стремительно сократится.

Этап 3 – походный жаргон

Хайкеры – куда менее шибанутый народ, чем, например, моряки. Жаргон тут весьма простой и понятный, но кое-какие термины всё-таки лучше понимать. Вот наиболее употребительные из них:

— Отходной путь – дорога, ведущая к месту сбора. Этим путём можно воспользоваться в случае, если вам необходимо сократить обратную дорогу и быстрее вернуться.

— Прорубка – процесс создания собственно тропы там, где ранее её не было. Чаще всего это приходится делать в условиях густой растительности.

— Неприкосновенный запас (НЗ) – специальный набор продуктов и прочих расходных материалов, использовать которые нужно только при возникновении непредвиденной ситуации.

— «Холка» — верхняя точка холма или горы, которая при этом не является конечной точкой путешествия.

— Дневной поход – маршрут, который рассчитан на один день.

— Взлёт/падение – изменение уровня высоты относительно начальной точки похода.

— Петля – тип похода, при котором хайкер проходит маршрут, не проходя по одному и тому же месту.

— «Туда-сюда» — тип похода, при котором хайкер проходит маршрут, состоящий из двух одинаковых частей – до какой-то точки и обратно.

— Пик – конечная точка маршрута, после которой следует вернуться к начальной точке.

— «Сквозняк» — тип похода, при котором начальная и конечная точки не совпадают.

— Топо – топографическая карта, по которой можно понять не только расположение тех или иных объектов, но и рельеф местности.

— «Голова» — отправная точка маршрута.

— «Метраж» — общее расстояние маршрута.

Этап 4 – подготовка снаряжения

Как мы уже говорили, денег нужно не так много. Вот список самого необходимого:

— Обувь. Тут всё понятно. Обувь должна быть удобной и прочной. Простые кроссовки не походят. Важно учитывать условия, в которых будет проходить поход. В сырую погоду лучше выбрать кожаные ботинки, которые сохранят ноги в сухости. Также важно выбрать такую обувь, которая поможет избежать травм – жёсткая подошва и плотная фиксация голеностопного сустава.

— Вода. Её нужно много. Любая физическая активность предполагает повышение потребности человека в жидкости. А лучший напиток – простая вода. Берите несколько бутылок. Лучше выбрать простые пластиковые бутылки – так вес вашего рюкзака будет минимальным.

— Носки. Они не менее важны, чем ботинки. Неудобные носки могут подарить вам мозоли и волдыри. Лучше взять 2-3 пары, на всякий случай. Если вы вспотеете слишком сильно, то замените их.

— Рюкзак. Без него никуда. Все необходимые вам вещи лучше сложить в прочных и лёгкий рюкзак. Так руки будут свободными.

— Одежда. Смотрите по погоде – чтобы не было холодно и слишком жарко: майка, штаны (не шорты), непромокаемая куртка.

Второстепенные вещи мы сюда не вносили: карты, компасы, GPS-приложения и девайсы.

Этап 5 – отправляемся в путь

В интернете множество полезной для хайкера информации – маршрутки разной сложности, например. Есть форумы, сообщества в социальных сетях, даже специальные приложения, плюс просто поисковые системы (наберите «лучшие маршруты походов» + название вашего региона). Начните с такой местности, которая вам хоть немного знакома. А далее – бесконечный мир походов! Осваивайте разные природные зоны (степи, леса, горы, полупустыни) в разное время года при разных условиях. У природы ведь, как известно, нет плохой погоды. Такой тип активного отдыха вызывает привыкание и резкое отторжение офисной жизни. Многие вообще перестают чувствовать себя хорошо в условиях загазованного мегаполиса. Ходите сами, агитируйте друзей, собирайте группы единомышленников.